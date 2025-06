Dzeko pronto a dire sì, nuova maglia in Serie A: vuole giocare ancora in Europa

Si fa sempre più probabile il ritorno di Edin Dzeko in Serie A in vista della prossima stagione con l’attaccante bosniaco che è finito nel mirino di un club italiano.

Salutato il Fenerbahce, con il quale ha concluso il proprio contratto, Edin Dzeko potrebbe far ritorno in Serie A per disputare un’ultima stagione ad alti livelli.

Classe 1986, l’ex centravanti di Roma e Inter, potrebbe tornare in Serie A per andare a giocare in un club che gli permetterebbe di disputare ancora per una stagione le coppe europee. In queste ore si stanno facendo sempre più caldi i contatti con il bosniaco che sarebbe felice di tornare a calcare i campi del nostro campionato per chiudere la carriera ancora ad alti livelli.

Calciomercato, Dzeko si avvicina alla Serie A: affare a costo zero

Il Bologna fa sul serio per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco avrebbe già dato il suo assenso all’arrivo in Italia per giocare con la squadra di Vincenzo Italiano che, dal canto suo, sarebbe felice di averlo a disposizione per la prossima stagione.

Dzeko andrebbe a rinforzare un reparto che vede già due centravanti come Dallinga e Castro all’interno della rosa ma il club rossoblu sembra avere tutta l’intenzione di metterne un altro a disposizione del proprio tecnico per andarsi a giocare al meglio la prossima Europa League con l’obiettivo di centrare almeno la qualificazione ai playoff. Dzeko andrebbe a portare esperienza e qualità ad un reparto già di alto livello che ha permesso ai rossoblu di andare a vincere la Coppa Italia in finale contro il Milan.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti col Bologna che sta facendo le sue valutazioni sul calciatore. La carta d’identità di Dzeko recita 39 anni con l’ex Inter che a marzo varcherà la soglia dei 40. L’esperienza in Turchia ha però messo in mostra un Dzeko ancora in un ottimo stato di forma e, la possibilità di non dover ricoprire a tutti i costi il ruolo del titolare, potrebbe favorire la scelta dei rossoblu di metterlo sotto contratto per un anno.

I 21 gol messi a segno durante la stagione appena conclusa dimostrano come la punta sia ancora in un ottimo stato di forma. Per il Bologna c’è però da fare i conti con la concorrenza con il Como che sarebbe pronto a mettere sul piatto un importante contratto per la punta che preferirebbe però avere la possibilità di disputare le prossime coppe europee.