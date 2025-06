John Elkann ha chiamato l’allenatore: “Se accetta, è un pazzo”

John Elkann scende personalmente in campo per convincere l’allenatore: l’offerta è da impazzire, i bianconeri sorprendono ancora

Giorni caldissimi alla Continassa e non solo per l’aumento delle temperature. Alla Juventus è in corso una profonda rivoluzione tanto nell’area sportiva quanto dirigenziale ed i bianconeri ai nastri di partenza della prossima stagione saranno del tutto differenti da adesso.

Pochi giorni fa, la Juventus ha annunciato l’arrivo dell’ex presidente del Tolosa Damien Comolli, divenuto nuovo direttore generale del club, ma ulteriori novità sono attese già nelle prossime ore. Dopo il dg, infatti, la Vecchia Signora è adesso alla ricerca di un nuovo ds per sostituire Cristiano Giuntoli, per il quale si attende solo l’ufficialità della rescissione del suo contratto. Comolli e Giorgio Chiellini si stanno confrontando per capire chi possa ricoprire tale ruolo e sul tavolo ci sono ben tre nomi.

Il primo è quello di Matteo Tognozzi, ex capo area scout della Juventus che i bianconeri sognano di riportare a Torino e potrebbero decidere di farlo divenire il nuovo ds, cambiando il suo ruolo. Il secondo è quello dell’ex Milan Frederic Massara che ha lasciato il Rennes, molto stimato da Chiellini, ed infine Diego Lopez, ex uomo mercato dal Lens proposto da Comolli. La Juventus si sta prendendo alcuni giorni per riflettere e solo una volta aver deciso si passerà al discorso allenatore.

A guidare i bianconeri al Mondiale per Club sarà quasi certamente Igor Tudor, ma in questi giorni sono in rialzo le quotazioni di una sua conferma anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata pure dal giornalista e blogger Graziano Carugo Campi che ha fatto sapere come lo stesso John Elkann sia sceso in campo per convincere Tudor che avrebbe ricevuto una folle offerta.

Juventus, Elkann chiama Tudor: svelata la folle offerta bianconera

Attraverso il suo profilo X, il giornalista e blogger Graziano Carugo Campi ha rivelato come John Elkann si sia deciso a scendere personalmente in campo per far restare Tudor alla guida della Juventus. Campi ha fatto sapere come il proprietario bianconero avrebbe telefonato al tecnico croato per dargli rassicurazioni in merito alla sua permanenza, svelando anche la folle offerta della Vecchia Signora.

La Juventus, infatti, non ha intenzione di rivedere il contratto di Tudor ed è decisa a farlo restare con un solo anno di contratto. Una condizione non favorevole per il tecnico croato che inizierebbe la stagione con il contratto praticamente in scadenza e per questo motivo Campi ha fatto sapere non dovrebbe accettare: “John Elkann ha chiamato Tudor per chiedergli di restare. Se accetta, con un solo anno di contratto, è matto” ha scritto, trovando parere favorevole da parte dei tifosi che hanno attaccato la società.

Subito dopo la partita contro il Venezia, Tudor aveva chiesto chiarezza alla società ed era già pronto a farsi da parte, salvo poi tornare sui suoi passi il giorno dopo. Adesso, il tecnico croato guiderà la squadra al Mondiale per Club e solo dopo si discuterà del suo futuro che resta in bilico. Una situazione di incertezza generale che rischia di pesare in maniera importante sulla prossima stagione che la Juve non può proprio permettersi di gettare al vento.