Milan, spunta un grosso problema per Modric: ora sfuma tutto

Il Milan sta lavorando sodo per arrivare a Luka Modric: si svincola dal Real Madrid e può diventare una pedina importante ma c’è un problema.

Luka Modric è il tormentone estivo per i rossoneri che sono a caccia di nomi di primissima fascia per fare in modo che la squadra possa riprendersi dall’annata pesantemente negativa e possa tornare in vetta al campionato italiano e quindi a lottare per i trofei più importanti che ci sono ogni anno in ballo.

La situazione legata al croato si è infuocata nelle ultime 48 ore, con Igli Tare che ha deciso di fare il blitz decisivo per convincerlo una volta per tutte ad accettare la maglia del Milan che è sempre stata un desiderio di Modric sin da giovanissimo.

Milan, affare Modric in salita: cosa sta succedendo

Il nome di Modric ha infiammato immediatamente la piazza milanista che già deve leccarsi le ferite per non aver raggiunto le coppe europee e ora perderà anche il suo miglior centrocampista, Tijjani Reijnders, che viaggia spedito verso il Manchester City di Pep Guardiola.

Igli Tare sta provando a chiudere il colpo Modric e ad anticipare tutta la concorrenza che si sta facendo avanti da ogni angolo del mondo e sembrava averlo in pugno fino a oggi pomeriggio.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è un intoppo importante nell’affare Modric-Milan: ci saranno grossi ritardi sulla chiusura definitiva.

Futuro Modric: c’è un rallentamento nell’affare

La giornata di oggi e di domani sarebbero dovute essere decisive per la firma di Luka Modric con il Milan. E invece non sarà così, neppure dopo il viaggio di Igli Tare a Zara, nel ritiro della Croazia, per un colloquio diretto con Modric per convincerlo definitivamente.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, ora per Modric al Milan si sono allungati i tempi. Il problema principale è legato agli impegni con la nazionale. Al momento Modric non vuole ulteriori distrazioni e non intende togliere energie e forze alle partite con la sua Croazia.

Dopo gli impegni con le nazionali però si entrerà nel vivo e l’affare potrà realmente chiudersi, visto che c’è un accordo di massima tra le parti.

Modric al Milan: si chiude settimana prossima

Modric è sempre più vicino al Milan. Le parti sono ormai alle fasi conclusive della trattativa, ma servirà ancora qualche giorno affinché l’affare si finalizzi. “Ora salta tutto”, hanno scritto vari tifosi sui social, ma non è così.

Il Milan tessererà Luka Modric la prossima settimana e poi darà il via alla nuova campagna acquisti, provando a migliorare ancora di più la rosa, con colpi di alto livello.