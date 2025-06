Ufficiale: colpo a zero dall’Arsenal, firma subito

Annuncio da Londra, da parte dell’Arsenal. I Gunners hanno appena reso noto i dettagli dell’addio del calciatore, che lascerà il club a parametro zero.

Una vera e propria occasione per tante società, in cerca di buoni affari da fare in questa sessione di calciomercato. L’Arsenal, infatti, ha deciso di interrompere il rapporto con 20 calciatori, che non rientrano nei piani del club per il futuro.

Ecco perché il tecnico Arteta ha dato disposizioni chiare alla proprietà riguardo i mancati rinnovi di contratto di alcuni calciatori, che non rientrano più nel progetto.

Sono 20 i giocatori dell’Arsenal che saluteranno al 20 giugno, quando scadrà ufficialmente il contratto. A dare disposizioni è la stessa società attraverso un comunicato, in cui ha reso noto i dettagli relativi ai mancati rinnovi di alcuni calciatori.

Calciomercato Arsenal: ecco i dettagli sull’addio di questi calciatori

Una vera e propria rivoluzione da parte dei Gunners che hanno dato il via libera all’addio di 20 giocatori, che non rinnoveranno il loro contratto.

Mikel Arteta è stato chiaro con la proprietà che ha acconsentito alle richieste del club. Alcune occasioni per le squadre italiane, che potrebbero pescare qualche jolly dal club inglese.

Ci sono dei nomi interessanti, che potrebbero fare a caso di alcuni club di Serie A. Infatti, a lasciare l’Arsenal sarà Jorginho, Tierney e tanti altri giovani, che non proseguiranno l’esperienza a Londra.

La lista è stata ufficializzata quest’oggi dal club, attraverso un comunicato in cui sono stati resi noti i dettagli di questo addio di 20 giocatori, alcuni dei quali provenienti dal settore giovanile, Under 21 e Under 18 del club inglese.

Sarri riporta Jorginho in Serie A?

Considerando l’ottimo rapporto che c’è fra il centrocampista e Sarri, si può immaginare ad un inserimento da parte dei biancocelesti che potrebbero fare un tentativo per portare alla Lazio Jorginho a parametro zero.

Il regista italo brasiliano, secondo le ultime indiscrezioni, è uno di quelli che può far a caso della rosa della Lazio della prossima stagione. Resta da capire la distanza che c’è fra domanda e offerta, visto l’ingaggio che percepisce a Londra che è fuori portata dai parametro di Lotito.

Inoltre, negli ultimi mesi si è parlato tanto anche di un possibile ritorno in Brasile per Jorginho, che era finito nel mirino del Flamengo.

Non resta, dunque, che attende l’evolversi del calciomercato con il centrocampista che sicuramentr troverà una sistemzione in qualche altra squadra.