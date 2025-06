Via dal Milan per 130 milioni, Allegri perde subito un Top assoluto

Rischia di perdere un pezzo da novanta Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione con il Milan che potrebbe cedere un proprio big per una somma intorno ai 130 milioni di euro.

Il calciomercato è entrato nel vivo con il Milan che è una delle squadre più attive in queste ore. Dalla nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore, il club ha iniziato a guardarsi intorno per sistemare l’organico.

Prima di procedere agli acquisti sarà necessario per il Milan andare a mettere a segno dei colpi in uscita per andare a sistemare le casse e permettere alla società di sistemare i conti che dovranno fare a meno degli introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee. La sensazione è che il Milan andrà a chiudere un paio di cessioni eccellenti in vista della prossima stagione per poi avere del denaro da poter reinvestire nel mercato ed accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, maxi cessione sempre più vicina

Il Bayern Monaco si sta facendo avanti in maniera decisa per Rafael Leao. L’attaccante portoghese potrebbe essere giunto al termine della sua avventura in rossonero con i bavaresi che sono intenzionati a portare in Bundesliga il calciatore classe 1999.

Stando a quanto affermato da Sky, la richiesta del Milan per il cartellino di Leao è di circa 130 milioni di euro. Una somma che difficilmente il Bayern Monaco arriverà a mettere sul piatto per arrivare alla punta ma è probabile che i tedeschi possano giungere ad offrire una somma intorno ai 100 milioni. Nel caso in cui dovesse arrivare questo tipo di offerta il Milan valuterebbe, insieme al propri allenatore, il da farsi con l’opportunità poi di andare a trovare sul mercato un calciatore funzionale alle richieste del tecnico.

La cessione di Leao potrebbe andare ad aggiungersi a quella di Tijjani Reijnders. Tra il Milan e il Manchester City l’accordo per la partenza del centrocampista appare sempre più vicino con i rossoneri che potrebbero intascare una somma intorno ai 70 milioni di euro più bonus. La volontà del calciatore è quella di mettersi a disposizione di Guardiola quanto prima per disputare il mondiale per club con i Citizens.

Una volta sistemate le partenze, in casa Milan si penserà ai colpi in entrata con i rossoneri che hanno messo nel mirino sia Cambiaso della Juventus che Modric, libero a parametro zero dopo l’addio al Real Madrid. Piace molto anche Ricci del Torino, mentre Nicolussi Caviglia potrebbe diventare una valida alternativa per il centrocampo rossonero conoscendo molto bene il gioco di Massimiliano Allegri.