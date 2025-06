“Chivu torna all’Inter” e si porta un suo pupillo: si chiude subito

L’Inter sta cercando il nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi: ora si parla del ritorno di Cristian Chivu.

L’allenatore del Parma ha vissuto la sua prima esperienza in Serie A in questa stagione, subentrando a Fabio Pecchia e portando poi gli emiliani alla salvezza all’ultima giornata, dopo una cavalcata molto importante. Dopo i clamorosi rifiuti di Patrick Vieira e Cesc Fabregas, l’Inter sta puntando tutto su Cristian Chivu, provando a strapparlo ai ducali il prima possibile.

Il colpo Chivu per l’Inter ovviamente non è ben accetto da parte della tifoseria che vorrebbe un nome altisonante ma con questa scelta, Marotta e la dirigenza potrebbero portare grandi novità alla causa nerazzurra.

Inter, Chivu in pole position per la panchina

Il futuro dell’Inter sta iniziando a diventare un rebus per il mondo nerazzurro. La situazione è da tenere ancora sotto controllo perché ci sono aggiornamenti ogni minuto che cambiano tutto all’intero del club e cambiano anche l’umore della tifoseria che dopo Simone Inzaghi si aspettava di ripartire da un allenatore di prima fascia.

Ora la panchina dell’Inter è scoperta ma a brevissimo dovrà essere trovata una soluzione perché inizierà il Mondiale per Club e sarà impossibile gestirlo alla grande con un tecnico ad interim.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta valutando concretamente il nome di Cristian Chivu per la panchina: ci sono già colloqui insistenti in corso.

Nuovo allenatore Inter: accelerata decisiva per Chivu

Cristian Chivu è diventato il primo nome sulla lista dell’Inter. Il tecnico rumeno ha una grande storia in nerazzurro, da calciatore, avendo vinto il Triplete e tutto ciò che c’era da vincere da calciatore, sotto i dettami di José Mourinho che lo ha sempre ritenuto imprescindibile nel suo progetto dell’epoca.

Alla sua prima esperienza in Serie A al Parma ha fatto benissimo e ora sembra pronto per il grande salto di qualità per allenare subito una big e fare in modo che la sua carriera prenda una strada ben precisa.

Chivu prossimo allenatore dell’Inter sembra ormai una questione di ore. A meno di clamorose sorprese, i nerazzurri sono orientati sulla sua figura anche perché conosce benissimo l’ambiente e sa quali tasti toccare per far riprendere lo spogliatoio da questo momento molto particolare.

Chivu all’Inter: il primo nome è Leoni

Chivu all’Inter sarebbe una scelta coraggiosa e pericolosa per l’Inter che, però, ha intenzione di fare una scommessa del genere per provare a ribaltare le sorti del campionato con un un nome che conosce bene l’ambiente nerazzurro.

Il primo nome chiesto da Chivu all’Inter è quello di Giovanni Leoni del Parma. Il difensore classe 2006 è un suo pupillo e vuole portarlo con sé nella grande esperienza nerazzurra.