Napoli pigliatutto, altro colpo assurdo: arriva dal PSG

Il Napoli intenzionato a mettere a segno un altro grande colpo dopo De Bruyne: arriva dal Paris Saint-Germain

Confermato Antonio Conte sulla propria panchina anche per la prossima stagione, il Napoli è passato dalle parole ai fatti ed è deciso ad accontentare il tecnico salentino in tutto e per tutto sul mercato.

I neo campioni d’Italia hanno ormai in pugno Kevin De Bruyne a parametro zero e per il quale si attende solo l’ufficialità, ma il belga non sarà di certo l’unico colpo di mercato dei partenopei. Il ds Giovanni Manna sta lavorando su più fronti in questi giorni, seguendo le indicazioni di Conte per rafforzare la squadra in ogni reparto e nel mirino degli azzurri ci sono ora Ndoye, Beukema e Bonny, ma non è ancora da escludere la pista che porta a Gyokeres.

Dopo De Bruyne, però, il Napoli punta a regalarsi un altro grande colpo e per farlo sta guardando in casa Paris Saint-Germain. I campioni d’Europa hanno in vetrina tanti bei giocatori che potrebbero non più far parte del progetto il prossimo anno ed il Napoli è pronto ad approfittarne. Negli scorsi giorni, il Corriere dello Sport ha parlato dell’interesse azzurro per il sudcoreano Lee Kang-in, ma l’esterno d’attacco asiatico non è l’unico giocatore dei parigini che piace alla squadra partenopea.

Come annunciato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, il Napoli ha inserito nella sosta anche il nome di Carlos Soler che farà ritorno a Parigi dopo aver giocato in prestito al West Ham nel corso di questa stagione.

Napoli, non solo De Bruyne: gli azzurri preparano l’assalto a Carlos Soler

La stagione del West Ham non è stata facile ed il quattordicesimo posto in Premier League lo racconta in maniera chiara. Nonostante ciò, Carlos Soler è stato uno dei migliori giocatori degli Hammers e, pur avendo segnato solo una rete, è risultato fondamentale per il tecnico Graham Potter. Un rendimento che ha attirato l’interesse del Napoli, deciso a portarlo alla corte di Antonio Conte.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, quello di Carlos Soler è un profilo che piace molto tanto agli azzurri quanto al tecnico salentino che vede in lui un ottimo jolly a centrocampo. Il giocatore spagnolo, infatti, è noto per la sua versatilità, potendo giocare come trequartista, come centrocampista centrale, sugli esterni e da trequartista, oltre a saper calciare rigori e calci di punizione.

Insomma, Soler è un tuttofare del centrocampo e per questo motivo il Napoli ha messo il suo nome nella propria lista della spesa. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani del Paris Saint-Germain e ciò potrebbe aiutare gli azzurri in una trattativa che, al momento, non è ancora iniziata. Quello di Soler, però, è un nome da tenere d’occhio nei prossimi giorni ed una volta annunciato De Bruyne, il Napoli potrebbe dare il via all’operazione per portarlo al Maradona.