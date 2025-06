Ok del Milan, via anche lui: se lo prende il Sassuolo

Fatta eccezione per il nome di Luka Modric, il calciomercato del Milan è concentrato in questo momento soprattutto sulle uscite con il club deciso a rivoluzionare la rosa dopo una stagione molto difficile.

Con Reijnders destinato al Manchester City, Theo Hernandez nel mirino dell’Atletico Madrid, Leao che piace al Bayern Monaco e Maignan finito sul taccuino del Chelsea, sono diversi i big che potrebbero lasciare la squadra rossonera durante le prossime settimane.

Oltre ai nomi eccellenti, il Milan è pronto a salutare anche diversi giovani e i calciatori che in estate torneranno dai prestiti concessi tra la scorsa estate e gennaio. Un grande lavoro aspetta quindi Tare ed il suo staff con il nuovo direttore sportivo che sta cercando di mettere ordine nella rosa del Milan prima di procedere agli acquisti necessari al rilancio del club. Tra i calciatori che torneranno in rossonero in estate ce n’è uno che appare destinato a passare al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto dopo un’avventura non fortunata in Serie A.

Il Milan è pronto a cederlo al Sassuolo, se ne va in prestito

Terminato il prestito all’Empoli, Lorenzo Colombo è pronto a tornare al Milan con la possibilità di essere ceduto ancora una volta in prestito durante la prossima estate. La retrocessione degli azzurri ha impedito alla società toscana di riscattare il cartellino della punta che ora attende di capire la sua prossima destinazione. Il Sassuolo, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, starebbe pensando a lui per sistemare il proprio attacco.

Il centravanti ha messo a segno 6 reti nell’ultima Serie A partendo molto bene ad inizio stagione per poi perdersi nel girone di ritorno come accaduto, tra l’altro, a tutto il resto della squadra che è precipitata in classifica fino a retrocedere in Serie B all’ultima giornata di campionato.

Tornato in Serie A dopo un solo anno passato in Serie B, il Sassuolo sa di dover ritoccare il suo organico per essere da subito competitivo e non dover essere immischiato nella lotta per non retrocedere cercando di ottenere una salvezza tranquilla. Il Milan appare intenzionato a dare l’ok alla nuova partenza di Colombo con i neroverdi che potrebbero chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto come accaduto con l’Empoli.

La sensazione è che le parti possano trovarsi entro la fine del mese di giugno per permettere al giocatore di essere già in ritiro con la squadra allenata da Fabio Grosso a partire dal prossimo luglio.