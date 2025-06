Dalla sconfitta in finale alla Juventus: è il colpaccio per l’attacco

La Juventus intenzionata a puntare sul giocatore che punta al riscatto dopo la sconfitta in finale: colpaccio in attacco per i bianconeri

La nuova Juventus sta prendendo sempre più forma dopo l’arrivo di Damiel Comolli e stando alle ultime indiscrezioni sarà ancora Igor Tudor a guidare i bianconeri non solo al Mondiale per Club, ma anche per la prossima stagione.

Il tecnico croato non solo è il favorito poiché già conosce l’ambiente ed i giocatori, ma anche perché è considerato la soluzione migliore rispetto alle alternative che si sono presentate. Uno dei nomi sondati dalla Juventus è stato quello di Marco Silva, allenatore del Fulham suggerito proprio da Comolli, ma l’opzione tecnico straniero non ha scaldato più di tanto la dirigenza e nelle ultime ore le quotazioni della permanenza di Tudor sono impennate in maniera vertiginosa.

Qualora dovesse arrivare la conferma ufficiale, Tudor dovrebbe rinnovare anche il proprio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, dopodiché la Juventus penserà al mercato dove il tecnico croato si aspetta almeno 3-4 colpi importanti. Già dopo la sfida vinta contro il Venezia, Tudor aveva affermato come per migliorare la rosa sarebbero stati necessari degli innesti mirati ed una sua conferma sulla panchina porterebbe la dirigenza ad accontentarlo.

La Juventus sta sondando vari profili in ogni zona del campo, in particolar modo nel reparto offensivo dove potrebbero esserci i migliori cambiamenti e nel mirino avrebbe messo Antony, reduce da un’ottima seconda parte di stagione al Real Betis.

Juventus, Antony nel mirino: il Manchester United apre alla cessione

Dopo una prima parte di stagione anonima al Manchester United, l’anno di Antony è cambiato del tutto con il passaggio in prestito al Real Betis. Con i biancoverdi, il giocatore brasiliano è tornato a mostrare sprazzi di grande calcio, divenendo fondamentale per la qualificazione alla prossima Europa League e nella cavalcata verso la finale di Conference League, persa poi contro il Chelsea.

Prestazioni di alto livello e alcuni gol da cineteca che non sono passati inosservati ai top club europei e secondo il noto sito brasiliano Uol.com anche la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Antony. L’esterno d’attacco ha salutato il Betis ed i suoi tifosi e farà ora ritorno al Manchester United essendo scaduto il periodo di prestito, ma il brasiliano non ha alcuna intenzione di restare in Inghilterra.

Allo stesso modo, anche i Red Devils sono propensi a lasciar partire Antony non ritenendolo parte del progetto e stavolta sperano di poterlo cedere a titolo definitivo. La Juventus c’è e secondo il noto sito brasiliano è pronta a fare un tentativo per Antony, ma lo United di certo non svenderà il giocatore, specie dopo l’ottima seconda parte di stagione. Per l’esterno d’attacco, in scadenza contrattuale nel 2027, servirà un’offerta tra i 30 ed i 40 milioni di euro e difficilmente i Red Devisl accetteranno contropartite tecniche.