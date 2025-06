Serie A, Mastantuono libera Guler: lo stanno comprando dal Real

L’arrivo al Real Madrid di Franco Mastantuono potrebbe sbloccare una volta e per tutte la cessione di Arda Guler.

Il turco, nonostante l’immenso talento, non rientrerebbe nei piani di Xabi Alonso, che a differenza di Carlo Ancelotti ha subito messo in chiaro le cose. A fronte di questo Arda Guler avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, prendendo in considerazione diverse opzioni, fra le quali anche quella italiana.

Stando alle ultime notizie, infatti, Arda Guler sarebbe finito nel mirino di una grande di Serie A, che sfruttando l’arrivo al Real di Franco Mastantuono potrebbe presto sedersi al tavolo delle trattative con i Blancos per convincerli a lasciar partire l’ex Fenerbahce.

Mastantuono libera Guler: intreccio di mercato

Franco Mastantuono è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Oramai i Blancos sono prossimi a definire gli ultimi dettagli di un accordo multimilionario con il River Plate, che a detta di Fabrizio Romano sarà diverso rispetto a quello di cui si era parlato nel corso di queste settimane.

Secondo l’esperto di calciomercato il Real Madrid non verserà nella casse degli argentini i 45 milioni di euro della clausola rescissoria di Mastantuono, ma una cifra addirittura più alta che è servita per anticipare l’agguerrita concorrenza di altre grandi società d’Europa, fra tutte i campioni d’Europa del Paris Saint Germain. Lo sbarco in Spagna del giovane talento argentino è dunque imminente, con i Blancos che gli faranno spazio in rosa lasciando partire quei giocatori che non rientrano nei piani di Xabi Alonso.

Fra questi c’è anche Arda Guler, che dopo le ultime due stagioni complicate potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di andare via. Di conseguenza la Serie A potrebbe diventare la meta ideale per il proseguo della sua carriera, anche perché Milan, Juventus e Napoli non hanno mai perso di vista il talento turco in queste ultime due stagioni.

Arda Guler in Serie A: la destinazione

In caso di addio al Real Madrid Arda Guler potrebbe tornare ad essere un nome piuttosto chiacchierato in Serie A. Il tutto dipenderà ovviamente dalle intenzioni del diretto interessato, che comunque non disdegnerebbe la possibilità di finire a giocare in Italia soprattutto se di dovesse fare avanti una delle tre squadre menzionate in precedenza.

Occhio in tutto questo anche all’opzione Fenerbahce, dato che il Club di Istanbul starebbe seriamente valutando la possibilità di ripotare in Turchia il giovane talento dopo averlo lasciato andare appena due estati fa. Anche squadre di Premier League e Bundesliga potrebbero fiutare l’affare, ma la destinazione più plausibile, complici anche le recenti operazioni, potrebbe essere proprio la Serie A. Staremo a vedere.