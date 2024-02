Arda Guler in Italia: è ai ferri corti con Ancelotti, ecco dove

Il nome di Arda Guler torna a fare breccia nel cuore dei club italiani che vogliono investire su giovani di grande interesse.

Il trequartista turco di proprietà del Real Madrid è stato oggetto del desiderio di molti club la scorsa estate ma alla fine a spuntarla sono stati i madrileni che hanno bruciato le avversarie e hanno deciso di puntare su di lui per il futuro. Ma prima un infortunio e poi il rendimento di tutti i campioni dei Blancos hanno fatto sì che Arda Guler si trovasse in una situazione pericolosa per la sua carriera.

Al Real Madrid gioca pochissimo, nonostante le promesse e le premesse di Carlo Ancelotti, e in estate andrà via per vivere esperienze più formanti per il suo modo di giocare.

Real Madrid: addio Arda Guler, firma in Serie A

Il rapporto tra Arda Guler e Carlo Ancelotti è stato sin da subito molto buono, quasi un rapporto tra padre e figlio, ma le aspettative di inizio stagione non sono state rispettate e ora il calciatore non è felicissimo. Avrebbe voluto subito mettere in mostra il suo talento con i Blancos ma è chiaro che trovarsi in rosa con campioni generazionali non ha permesso facilmente il suo inserimento.

In estate sarà addio al Real Madrid per Arda Guler che ha deciso di andare a giocare altrove per trovare spazio e mettersi in mostra su grandi livelli.

Secondo le ultime notizie di mercato, Arda Guler può firmare in Serie A in estate.

Arda Guler in Serie A: lo consiglia Ancelotti

Carlo Ancelotti e Arda Guler non si sono ancora trovati sulla stessa linea d’onda ma il tecnico italiano conosce bene le sue qualità e ne ha sempre parlato benissimo, nonostante il minutaggio ridotto all’osso. Il futuro di Arda Guler potrebbe essere in Serie A, come riferisce fichajes.net, e il consiglio gli è stato dato dallo stesso Ancelotti che sa bene come funziona il calcio italiano.

Il nome di Arda Guler è nel mirino del Milan per la prossima stagione: i rossoneri lo volevano già in estate per sostituire Brahim Diaz ma non è stato possibile prenderlo proprio per il forte inserimento del Real Madrid.

Ora i rapporti tra Arda Guler e Carlo Ancelotti non sono più dei migliori, dal punto di vista sportivo, e l’addio del turco sembra scontato, quantomeno in prestito.

Arda Guler come Brahim Diaz: l’idea del Milan

Il nome di Arda Guler è nelle idee del Milan che vuole ripetere con il Real Madrid la stessa operazione fatta con Brahim Diaz. I rossoneri vorrebbero acquistare Arda Guler in prestito biennale con diritto di riscatto a partire dalla prossima estate.

Il Real Madrid potrebbe accettare questa opzione ma tenendosi un’opzione per la recompra del calciatore turco. In questo modo, se il suo talento dovesse esplodere, ne gioverebbero sia il Milan che i Blancos.