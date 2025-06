Inter e Juve fuori dal Mondiale per Club: verdetto tremendo

Un annuncio che ha scosso i tifosi nerazzurri e bianconeri nelle scorse ore: niente Mondiale per Club, sta per succedere davvero

Mentre il calcio italiano è in attesa dell’avvio della Serie A a metà agosto, i tifosi delle big del nostro calcio sono concentrati nell’assistere a quelle che saranno le novità da registrare in sede di calciomercato. Un’estate bollente, in particolare, per Juventus e Inter.

Dopo aver accolto Damien Comolli come nuovo dg e aver confermato Tudor in panchina, i bianconeri sono ora proiettati al rinforzare una rosa che ha dimostrato di aver bisogno di innesti in ogni sezione del campo. L’ultima stagione non ha soddisfatto le aspettative, questo è chiaro. D’altro canto in casa Inter l’approdo di Cristian Chivu disegna un possibile nuovo corso nerazzurro: un tecnico giovane che probabilmente avrà a disposizione pedine da ‘crescere’ e far maturare, piuttosto che big affermati e magari a parametro zero.

Un cambio di politica che potrebbe riversarsi con risultati abbastanza evidenti anche in campo. Ed in tal senso ciò che accomuna bianconeri e nerazzurri è proprio il campo, il calcio giocato, il Mondiale per Club: competizione nella quale sia la Juve che l’Inter puntano ad arrivare fino in fondo.

Juve e Inter ko: verdetto durissimo

Il cammino di Juventus e Inter, nel Mondiale per Club, ha vissuto alti e bassi conducendo le due big di Serie A fino agli ottavi di finale. Nel prossimo turno, ormai imminente, i bianconeri dovranno vedersela contro il Real Madrid di Xabi Alonso mentre la squadra di Chivu sfiderà il Fluminense.

A parlare di campo e di quelle che sembrerebbero essere a sua detta prospettive tutt’altro che positive è stato lo scrittore Graziano Carugo Campi che ha lasciato al suo profilo ‘X‘, come consueto, il commento riguardo a Inter e Juventus. Un giudizio tutt’altro che tenero visto che entrambe sono state letteralmente demolite e difficilmente arriveranno lontano nel Mondiale per Club: in tal senso scattano le percentuali di successo, estremamente basse. “La Juventus ha il 30% di possibilità di eliminare il Real Madrid e il 50%, poi, di passare ai quarti di finale contro una tra Monterrey e Borussia Dortmund. L’Inter ha il 50% di superare il Fluminense e il 30% contro il City”.

Una disamina nuda e cruda, estremamente schietta come consuetudine, che non traccia un cammino propriamente longevo per nerazzurri e bianconeri. Poi la ‘mazzata’ finale, ancora più dura. “Per me entrambe non arriveranno in finale. La Juventus è scarsa, l’Inter infortunata”, ha concluso.

Un pensiero netto e molto forte, anche discutibile, che non farà felici né i tifosi della Vecchia Signora né gli interisti, evidentemente speranzosi di arrivare fino in fondo in una competizione tanto ambita e nella quale ad andare avanti pare non essere sempre il più forte sulla carta.