Trattativa saltata con la Juventus: Tudor nei guai

Doccia fredda per i tifosi bianconeri, adesso il colpo per la Juventus rischia di saltare definitivamente: è già arrivato il no

Il calciomercato estivo rimane il chiodo fisso della Juventus che, impegnata nel Mondiale per Club, non può non pensare anche alla possibilità di rinforzarsi in vista dell’imminente nuova stagione. E così si parte, in primis, dall’attacco, zona del campo nel quale sta per cambiare molto.

Dall’addio inevitabile di Dusan Vlahovic alla possibile (probabile?) permanenza di Kolo Muani, per il quale la dirigenza torinese sta discutendo da tempo col PSG. Nel frattempo è innegabile che in mezzo alla difesa qualcosa cambierà, qualcuno di molto forte arriverà senz’altro.

Oltre al pieno recupero di Bremer, assenza straordinariamente pesante che i bianconeri hanno dovuto affrontare per tutto l’arco della stagione, spazio a qualche innesto intelligente. Ed in tal senso sono diversi i nomi che Comolli e Chiellini stanno osservando da vicino: da questo punto di vista, per uno in particolare, non arrivano buone notizie.

No alla Juve: Tudor a mani vuote

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ segnala quella che potrebbe essere una battuta d’arresto importante per il mercato bianconero. Perché uno dei sogni della dirigenza di casa Juventus per l’estate parrebbe essere ad un passo dallo sfumare in via definitiva.

Non è un mistero che tra le priorità della Vecchia Signora vi sia quella di puntare su un centrale difensivo forte, ancora giovane ma di caratura internazionale, che possa affiancare Bremer nella prossima stagione. E potrebbe non essere Enzo Boyomo secondo quanto riferito dal sito iberico che sottolinea il fortissimo interesse bianconero per il difensore di proprietà dell’Osasuna. Nato a Tolosa ma nazionale camerunense, Boyomo ha saputo distinguersi nel suo primo e unico anno all’Osasuna attestandosi a soli 23 anni come uno dei centrali più forti e affidabili della Liga.

Un motivo più che valido per la Juve per tentare di farsi avanti: ed in effetti i vertici bianconeri avrebbero avanzato una prima offerta per il cartellino del classe 2001. 15 milioni di euro sul piatto, cifra ritenuta non sufficiente dalla dirigenza dell’Osasuna che per Boyomo non prenderà in considerazione proposte inferiori alla clausola rescissoria presente nel contratto del ragazzo e che si attesta in 25 milioni. Una doccia fredda che rischia di essere definitiva per la Vecchia Signora.

Non è infatti dato sapere se ad oggi i bianconeri cercheranno alternative più economiche o invece rimarranno forti sul centrale cresciuto tra Tolosa e Blackburn, prima di vestire le maglie di Real Sociedad e – oggi – Osasuna. Boyomo nell’ultimo anno ha collezionato 40 apparizioni complessive con anche 2 gol all’attivo: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029.