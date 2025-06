Accordo trovato per l’attaccante: Hojlund torna in Serie A

Rasmus Hojlund è pronto a rilanciarsi in Serie A dopo le ultime deludenti stagioni con la maglia del Manchester United.

Per Ruben Amorim il danese non è quel tipo di attaccante che fa al caso del suo stile di gioco, ed è per questo che l’ex Atalanta starebbe spingendo in prima persona per andare via dall’Inghilterra e tornare nell’unico campionato dove fino a questo momento le sue qualità sono state plasmate, quello italiano. Ovviamente è ancora presto per parlare di fumata bianca, ma l’accordo trovato proprio nelle scorse ore con l’attaccante libera Hojlund dal Manchester United.

Hojlund viene liberato dallo United: accordo con l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rasmus Hojlund, destinato a lasciare il Manchester United dopo le ultime stagioni dove non è stato in grado di dimostrare di valere tutti quei soldi che sono stati spesi per lui nell’estate del 2023. Tante cose non sono andate in quest’avventura inglese, ed è per questo che il danese starebbe spingendo per cambiare aria.

Essendo comunque un profilo ancora giovane, su di lui si sarebbero cominciate a muovere diverse squadre, anche inglesi, ma la sensazione è che il futuro di Rasmus Hojlund possa essere ancora una volta in Serie A. Nulla di confermato, sia chiaro, ma le notizie degli ultimi giorni, sommate a quelle delle scorse ore, rendono sempre più possibile questo ritorno che fino a qualche mese fa era impensabile.

C’è anche da dire una cosa: l’attaccante danese potrebbe tornare in Italia anche perché lo United avrebbe già trovato il modo di rimpiazzarlo. Stando ai colleghi di Fichajes, infatti, i Red Devils starebbero pensando ad un altro ritorno, quello di Ivan Toney in Premier League, attaccante inglese ex Brentford che nell’estate del 2024 lasciò la madre patria per firmare con l’Al-Ahli per una cifra record di poco inferiore ai 50 milioni di euro.

Hojlund torna in Serie A: svelato dove

L’interesse per Ivan Toney potrebbe liberare una volta e per tutte Rasmus Hojlund dal Manchester United. Nel corso di queste intense settimane di calciomercato si è tanto parlato di Inter per l’attaccante danese, ma il fatto che il club nerazzurro abbia da poco chiuso l’affare Bonny potrebbe raffreddare, almeno momentaneamente, questa pista.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che dalle parti di viale Liberazione non hanno mai detto che l’uno escludesse l’altro, ed è per questo che un tentativo per Hojlund l’Inter potrebbe comunque farlo. In tutto questo discorso c’è da fare attenzione anche alla Juventus, alla ricerca di un profilo con il quale andare a sostituire Dusan Vlahovic, ed anche al Napoli, che abbondando la pista Darwin Nunez per i costi elevati dell’operazione potrebbe fiondarsi proprio su Hojlund. Staremo a vedere.