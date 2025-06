Hojlund ha detto sì: 45MLN allo United, torna in Serie A

La complicata avventura di Rasmus Hojlund al Manchester United sembrerebbe giunta una volta e per tutte ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante danese avrebbe aperto alla possibilità di tornare a giocare in Serie A nonostante Ruben Amorim straveda per lui. L’ex Atalanta non è mai riuscito a reggere la pressione in quel di Manchester, ed è per questo che starebbe spingendo in prima persona per tornare a giocare in Italia, dove fino a questo momento ha avuto la stagione migliore della sua carriera.

Questa voglia matta di Serie A è alimentata poi dal fatto che una grande del campionato italiano lo avrebbe anche già contattato e convinto, come conferma il sì di Hojlund che spiana la strada verso un accordo definitivo tra le parti.

Hojlund torna in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rasmus Hojlund, sempre più orientato a lasciare il Manchester United nel corso di questo calciomercato per rilanciarsi altrove. Il danese sperava e credeva che la tappa inglese sarebbe potuta essere un importante punto di arrivo nella sua carriera, ma invece le cose sono andate male al punto che starebbe seriamente valutando la possibilità di scappare via.

E la Serie A sarebbe pronta ad accoglierlo dopo averlo visto crescere e sbocciare con la maglia dell’Atalanta. I più romantici vorrebbero rivedere Hojlund in maglia nerazzurra, ma nella prossima stagione il classe 2003 potrebbe vestire la maglia di un’altra grande società italiana, che nelle scorse ore si sarebbe inserita con prepotenza nella corsa al danese anticipando la concorrenza di tante altre rivali locali e non.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, alla ricerca di un nuovo attaccante, anche il Milan sarebbe sulle tracce di Rasmu Hojlund, calciatore che il Manchester United valuta la bellezza di 45 milioni di euro, ben 10 in più rispetto al valore attuale del suo cartellino stando a dati Transfermarkt.

Serie A, Hojlund ha già detto sì

Il ritorno di Rasmus Hojlund in Serie A è praticamente imminente, anche perché sono tante le squadre che in queste settimane si sarebbero fatte avanti con il Manchester United. Milan e Napoli sono tra queste, anche se l’attaccante danese avrebbe dato preferenza ad un’altra destinazione importante, sempre in ambito italiano.

Secondo i colleghi del Corriere dello Sport, infatti, Hojlund avrebbe già detto sì all’Inter di Christian Chivu, che raggiunto un accordo verbale col giocatore è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Manchester United per cercare di strappare alla concorrenza l’attaccante. Ovviamente l’intestina di massima raggiunta nelle scorse ore facilita le operazioni per i vice campioni d’Europa, che potrebbero però trovare difficoltà con i Red Devils in termini di formula dell’operazione. Staremo a vedere.