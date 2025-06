Milan, Theo all’Al-Hilal: il sostituto arriva dal Portogallo per 12MLN

Con l’approdo oramai prossimo di Theo Hernandez all’Al-Hilal, il Milan avrebbe già individuato il profilo con il quale andare a sostituirlo.

Nel corso di queste settimane sono stati fatti tanti nomi, ma alla fine il direttore sportivo Igli Tare ha deciso di puntare su un giovane talento portoghese, che proprio in queste settimane si starebbe mettendo in mostra negli States per il Mondiale per Club. Ovviamente questo non aiuta il Milan, anche perché la valutazione del calciatore potrebbe lievitare così come le squadre interessate a lui, ma la sensazione è che il muoversi d’anticipo del club rossonero potrebbe dare i frutti sperati.

Il sostituto di Theo Hernandez arriva dal Portogallo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che da qui al prossimo 7 luglio potrebbe regalare almeno un altro rinforzo a Massimiliano Allegri dopo Luka Modric e Samuele Ricci. L’idea è ovviamente quella di rinforzare ancora un po’ la mediana, ma molto dipenderà ovviamente anche dalle opportunità che si paleseranno.

Il Milan quest’estate dovrà fare tanto, anche perché c’è da sostituire uno che non è di certo l’ultima ruota del carro, Theo Hernandez. Il posto del francese, promesso sposo all’Al-Hilal, potrebbe tanto essere preso da un calciatore con caratteristiche simili ed esperto, quanto da un giovane di prospettiva da far crescere e consacrare proprio come fatto con l’ex Real Madrid. E la sensazione è che il Milan possa seguire questa seconda strategia, anche perché il sostituto di Theo Hernandez dovrebbe essere uno dei talenti più interessanti di questa nuova generazione del Portogallo.

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul proprio canale YouTube, infatti, Carlo Pellegatti ha fatto il nome di Martim Fernandes per la fascia del Milan. Classe 2006, del Porto, il portoghese è piede di destro e dunque predilige giocare sulla sua fascia di competenza, ma non se la cava per niente male con il piede debole, motivo per il quale potrebbe essere una soluzione (anche) per la sinistra.

12MLN per il sostituto di Theo Hernandez

Martim Fernandes potrebbe essere il sostituto di Theo Hernandez al Milan. Nel corso di questi giorni sono stati fatti i nomi di Oleksandr Zinchenko, Destiny Udogie e tanti altri, ma la sensazione è che il club rossonero possa affondare il colpo proprio sul classe 2006 che tanto bene sta facendo in questo Mondiale per Club.

Ovviamente ci sarà da che trattare con il Porto, da sempre bottega piuttosto cara, ma stando a dati Transfermarkt il costo del cartellino del terzino 19enne dovrebbe essere piuttosto abbordabile. Si parla di una valutazione che si aggira attorno ai 12 milioni di euro, cifra che potrebbe però lievitare anche per via dell’importanza che Fernandes sta acquisendo sempre di più all’interno dello spogliatoio dei Dragoes. Staremo a vedere.