Dice sì al Milan, colpo da capogiro: bomber da 35 gol per Allegri

Scatenato il Milan che è pronto a giocare d’anticipo su tutti e partire con un ritiro anticipato in Asia, ora Allegri aspetta solo i nuovi acquisti e occhio alle sorprese.

Sono diversi i giocatori che il club rossonero mette nel mirino per andare a migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo un’annata deludente c’è la volontà di riscattarsi e farlo con il ritorno di Max Allegri in panchina che è pronto con il direttore sportivo Tare a far partire una rivoluzione in casa Milan già con le prime scelte di mercato che saranno decisive per migliorare la rosa.

Tanti i colpi che punta a fare il Milan e tra i nuovi acquisti ci sarebbe anche quello di un nuovo attaccante visto che la scorsa stagione è stata un po’ tormentata sotto questo punto di vista per il club rossonero che è in cerca di gol.

Non ci sono garanzie totali su Gimenez, l’attaccante messicano che è arrivato a gennaio e che rischia di scendere indietro nelle gerarchie con Allegri. Adesso l’allenatore chiede un altro profilo e rinforzo di qualità per il ruolo e attenzione ai nomi che circolano, perché può venir fuori una vera sorpresa per l’attacco del Milan.

Calciomercato Milan: bomber da 35 gol per Allegri

In questo momento il Milan porta avanti più trattative ed è pronto a sorprendere tutti con i primi acquisti di qualità che potrebbero spiazzare le concorrenti in Serie A che inizierebbero a temere i rossoneri per la lotta al vertice. Tra i nuovi acquisti il Milan punta su un nuovo nome per l’attacco, uno di quelli di cui si parla tanto.

Il Milan punta all’acquisto di Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. L’attaccante 29enne del club tedesco si è rivelato essere in questi anni una vera garanzia e per questo che adesso i rossoneri vogliono provare a prenderlo per migliorare il proprio reparto.

Il Corriere dello Sport conferma del forte interesse del Milan che vuole comprare Serhou Guirassy, ma non sarà facile trattare con il Borussia Dortmund che parte da una richiesta elevata di 70 milioni di euro dopo che il giocatore ha messo a segno in quest’ultima stagione 35 gol e ore è ancora impegnato al Mondiale per Club con la sua attuale squadra.

Tare lo mette nel mirino, ma oltre a Serhou Guirassy per il Milan ci sono anche delle valide alternative come Retegui e Mitrovic. Uno di questi attaccanti può arrivare per rinforzare il reparto di Allegri.