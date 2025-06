Juve, Weah sblocca l’acquisto dalla Premier: mossa decisiva

La Juventus è prossima ad accogliere il primo rinforzo della sua estate di calciomercato grazie a Timothy Weah

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora sarebbe prossima ad affondare il colpo decisivo sul suo obiettivo di mercato dopo aver raggiunto un accordo di massima per la cessione dello statunitense. Fino a questo momento la società bianconera ha preferito dare precedenza al Mondiale per Club, ma con la stagione prossima a cominciare si è anche decisa a battere un primo, importante, colpo sul calciomercato.

Weah sblocca l’acquisto in Premier

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Timothy Weah, destinato a lasciare la Juventus dopo che Igor Tudor non l’ha ritenuto un tassello fondamentale della sua rosa. Questo, più la recente trattativa con il Nottingham Forest, ha creato una crepa insanabile tra il club e il calciatore, rassegnatosi all’idea di lasciare Torino nel corso di questo calciomercato.

Da capire adesso dove finirà a giocare Timothy Weah, che nonostante tutte le difficoltà del caso resta comunque un profilo più che appetibile. Lo conferma il fatto che il suo nome sarebbe finito nel mirino di altre squadre di Premier League come su quello di alcune di Bundesliga, anche se alla fine il futuro dell’estero americano potrebbe a sorpresa essere ancora in Serie A.

Stando a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, infatti, la Lazio starebbe seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Timothy Weah, anche se c’è da fare chiarezza sulla questione relativa al blocco del suo mercato. Risolta questa situazione, le parti si sentiranno per capire la fattibilità di un’operazione che la Juventus spera possa andare in porto il prima possibile, così da sbloccare un altrettanto importante acquisto dalla Premier League.

Mossa decisiva della Juventus

La Juventus vuole liberarsi di Timothy Weah per avere il posto in rosa per accogliere il nuovo acquisto dalla Premier League. Ovviamente le due operazioni non sarebbero collegate a livello economico, ma numerico sì, anche perché con l’americano out la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di affondare il colpo per il suo obiettivo.

Tra Premier, Bundesliga e Serie A qualcosa potrebbe muoversi, con la Juventus che nel frattempo studia la strategia migliore per anticipare il Napoli nella corsa a Jadon Sancho. L’inglese è l’obiettivo numero uno della società bianconera per questo calciomercato, e gli eventuali 13 milioni della cessione di Weah potrebbero risultare fondamentali per la buona riuscita dell’operazione con il Manchester United, che non aspetta altro che un’offerta convincente per lasciar partire l’ex Chelsea a titolo definitivo.