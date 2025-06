La Juve ne perde tre in un colpo solo: che disastro

La Juventus pronta a salutare ben tre giocatori in un colpo solo: disastro bianconero ed attacco via social

Impegnata al Mondiale per Club dove è approdata agli ottavi di finale, la Juventus sta lavorando anche sul mercato dove è chiamata a rinforzarsi in maniera importante se quest’anno vuole lottare per lo scudetto.

Tuttavia, al momento le uscite stanno avendo la priorità in casa bianconera ed è ben avviata la trattativa che dovrebbe partire Timothy Weah e Samuel Mbangula al Notthingham Forest. I contatti tra la Vecchia Signora ed il club inglese sono continui e giorno dopo giorno aumentano le possibilità di arrivare quanto prima alla fumata bianca che permetterebbe ai bianconeri di incassare un totale di 22 milioni.

Difficile anche la permanenza dopo il Mondiale di Francisco Conçeiçao che dovrebbe far ritorno al Porto. I Dragoes non si smuovono dalla richiesta dei 30 milioni di euro, valore della clausola rescissoria e la Juventus non sembra intenzionata a voler versare tutti questi soldi. Per questo motivo, la dirigenza ha deciso di mollare il giocatore portoghese per poi fare all-in su Jadon Sancho.

Un’operazione molto criticata da alcuni tifosi e giornalisti, in particolare da Graziano Carugo Campi che via social ha ammesso di non capire per niente la strategia della Juventus di privarsi di ben tre giocatori per averne uno solo.

Juventus-Sancho, via in tre per arrivare all’inglese: Campi non ci sta

Attraverso il proprio profilo X, il noto blogger e giornalista Graziano Carugo Campi ha espresso grosse perplessità in merito agli ultimi movimenti di mercato in casa Juventus. I bianconeri starebbero per cedere Weah e Mbangula al Nottingham Forest, mentre non dovrebbe essere riscattato Conçeiçao, cosa che lascia senza parole il giornalista, soprattutto perché considerati sacrificabili per arrivare a Sancho.

In prestito al Chelsea la scorsa stagione, Sancho ha deluso nuovamente le aspettative e per Campi non si può pensare di puntare su di lui mandando via gente che, invece, meriterebbe la conferma: “La Juve starebbe pensando quindi di vendere Weah e Mbangula per prendere Sancho al posto di Conceicao e risparmiare 5 milioni di euro. In un colpo solo perdi tre giocatori che hanno fatto bene lo scorso anno per prenderne uno che non azzecca una stagione dal 2021” ha scritto, mostrandosi decisamente contrario all’operazione

Una critica forte quella di Campi che ha trovato d’accordo alcuni tifosi, mentre altri hanno sottolineato come la Juventus abbia bisogno di vendere per questioni di bilancio. In questo Mondiale per Club, Weah e Mbangula si sono visti molto poco e ciò fa capire come i due giocatori non rientrino neppure nei piani di Tudor che avrebbe dato l’ok per la loro cessione