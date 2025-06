Nico Paz, è fatta con la clausola: lunedì l’annuncio ufficiale

Il futuro di Nico Paz è in fase di decisione finale: è arrivato il momento dell’ufficialità con il nuovo accordo raggiunto.

Il futuro di Nico Paz è al centro di grandi discussioni perché possono esserci delle novità importantissime nel giro di pochissime ore. L’affare va verso l’ufficializzazione definitiva che prevede un grande cambiamento nella sua carriera.

Il trequartista argentino è tra i migliori talenti in giro per il mondo e le sue qualità sono servite molto al Como di Cesc Fabregas che ha grandi ambizioni in vista del futuro. Decisivo in molte occasioni nella scorsa stagione, Nico Paz si sta costruendo un futuro importantissimo e non si farà che parlare di lui per tutta l’estate, visto che è uno dei più cercati dalle big.

Affare Nico Paz: si chiude definitivamente con la clausola

Il calciomercato è già iniziato in maniera molto importante e ruota intorno ad alcuni giocatori che possono davvero cambiare le sorti del prossimo club in cui giocheranno: ora c’è da monitorare il futuro di Nico Paz.

Le prestazioni di Nico Paz con il Como hanno impressionato tutti i top club che sono alla ricerca di nomi nuovi e giovani che possano fare la differenza ad altissimi livelli. In estate si parlerà solo di lui e del possibile cambio di maglia che arriverà.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro Nico Paz è ormai deciso: da lunedì ogni momento sarà buono per l’annuncio ufficiale sulla sua prossima squadra.

Futuro Nico Paz: lunedì scade la clausola di recompra

Nico Paz è sempre più vicino alla permanenza al Como. Con Fabregas è cresciuto tantissimo, ha fatto benissimo e ha saputo mettersi in mostra a livelli molto importanti, tanto che si è parlato di lui accostandolo a tante squadre, tra cui l’Inter e un ritorno al Real Madrid.

Sky Sport riferisce che il futuro di Nico Paz è ormai più chiaro e sempre più vicino alla certezza. Il Real Madrid non ha ancora comunicato al club lariano o all’entourage del giocatore la decisione sul controriscatto, quindi la permanenza al Como è vicina.

La prima clausola di recompra dei Blancos per il classe 2004 scade lunedì 30 giugno, anche se il Real Madrid potrà riportarlo al Bernabeu l’anno prossimo per una cifra leggermente superiore, così come nel 2027.

Nico Paz resta al Como: è il desiderio di Fabregas

Nico Paz resta al Como. Il desiderio di Cesc Fabregas era proprio legato alla permanenza dell’argentino che è pronto ad abbracciare il progetto comasco e a crescere ancora di più prima di fare il salto di qualità definitivo, se ce ne sarà bisogno e non raggiungerà grandi traguardi col Como.

L’Inter ci ha provato a convincerlo ma non sarà così. Lo stesso calciatore avrebbe lasciato il Como solo per tornare a Madrid ma con le giuste garanzie per essere importante per Xabi Alonso.