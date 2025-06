Allegri lo voleva già alla Juventus: assalto in casa Bologna per il suo Milan

In costante contatto con Igli Tare, Massimiliano Allegri sta cercando di dare vita ad un nuovo Milan per trovare i giusti rinforzi da inserire nell’organico della prossima stagione.

Uno dei nomi che piace di più al tecnico livornese è riguardante un calciatore del Bologna che il tecnico provò a portare alla Juventus durante gli ultimi anni nei quali era alla guida dei bianconeri.

Il Milan potrebbe quindi provare a portare in rosa uno dei protagonisti dell’ottima stagione rossoblu conclusasi con la vittoria della Coppa Italia in finale a Roma proprio contro i rossoneri. Un colpo che potrebbe rivelarsi necessario per provare a dare nuova linfa ad una squadra che in estate si troverà a cambiare molto dopo un’annata completamente da dimenticare. L’affare non sarà però semplice considerato il fatto che il Bologna non sembra abbia intenzione di sfoltire la rosa volendo dare continuità ad un progetto che sta dando i frutti sperati.

Allegri ha presentato la sua lista alla dirigenza: c’è un calciatore del Bologna

Massimiliano Allegri vorrebbe portare al Milan Lewis Ferguson del Bologna. Il centrocampista della squadra rossoblu ha vissuto un’ottima seconda parte di stagione con la maglia degli emiliani avendo recuperato a pieno dall’infortunio che ne aveva condizionato la prima parte di campionato.

Classe 1999, lo scozzese si è messo in mostra come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Con l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna Ferguson ha arretrato il suo raggio d’azione mettendosi al fianco di Remo Freuler in mezzo al campo e lasciando il ruolo di trequartista ad Odgaard, spesso decisivo con la sua potenza.

Dal canto suo Lewis Ferguson ha affermato in più di un’occasione di trovarsi molto bene a Bologna e la possibilità di disputare ancora una volta le coppe europee potrebbe convincerlo a restare almeno un altro anno in rossoblu. Dopo una difficile Champions League che ha dato soddisfazioni solo nelle ultime uscite, il Bologna ha voglia di disputare un’Europa League da protagonista provando a superare almeno la prima fase.

Nel caso in cui il Bologna dovesse dare l’ok alla partenza del proprio centrocampista lo farebbe solamente di fronte ad un’offerta da circa 28 milioni di euro. Una somma che per il Milan sarà difficile da raggiungere per via dell’assenza dalle coppe internazionali. Non è però da sottovalutare il fatto che i due club dovranno trovarsi per parlare del futuro di Pobega, in prestito in rossoblu con diritto di riscatto fissato intorno a 12 milioni.