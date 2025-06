L’Inter anticipa il Milan per il difensore: Chivu la chiave

Il primo derby dell’estate di calciomercato tra Inter e Milan potrebbe essere vinto dai nerazzurri di Christian Chivu.

Stando alle ultime notizie, infatti, i vice campioni d’Europa potrebbero presto affondare il colpo decisivo sul giovane difensore italiano, obiettivo dichiarato anche della formazione di Max Allegri. Fino a quando non sarà raggiunto l’accordo definitivo tra le parti, il Diavolo avrà ancora manovra d’azione per cercare di spostare l’ago della bilancia a suo favore, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa abbia come meta finale la sponda nerazzurra del Naviglio, grazie anche all’ottimo lavoro che starebbe svolgendo sotto traccia Christian Chivu.

Niente Milan: sta firmando con l’Inter

Max Allegri puntava tanto su di lui al punto che sembrava scontato il suo approdo in rossonero in questo calciomercato, ma invece così non sarà. Arrivati a questo punto è difficile pensare che il difensori firme con il Milan, anche perché si sarebbe registrato un importante inserimento da parte dell’Inter.

Nulla è sicuro, anche perché sul giocatore ci sarebbe l’interesse di mezza Italia, ma ad oggi la squadra favorita in questa corsa sembrerebbe proprio quella di Christian Chivu. Nei prossimi giorni Giuseppe Marotta incontrerà chi di dovere per cercare di raggiungere il prima possibile un accordo, così da mettere a disposizione del neo allenatore nerazzurro questo importante acquisto già per il Mondiale per Club. Ovviamente non sarà semplice proprio a fronte della forte concorrenza che ci sarebbe sul calciatore, anche perché i tempi stringono, ma allo stesso tempo dalle parti di viale Liberazione comincerebbe a trapelare del cauto ottimismo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport l’opera di ringiovanimento della difesa dell’Inter dovrebbe partire da Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma sulle cui tracce ci sarebbe anche il Milan. Tra le due sponde del Naviglio, però, il giovane italiano potrebbe preferire quella nerazzurra, complice anche la presenza sulla panchina interista di Christian Chivu.

Chivu è la chiave per convincere il difensore

Christian Chivu potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa dell’Inter per Giovanni Leoni. L’interesse di un’altra grande squadra come il Milan compiacerebbe ovviamente il classe 2006, che se dovesse scegliere opterebbe per la soluzione nerazzurra anche a fronte della presenza in panchina del rumeno.

Con l’attuale allenatore nerazzurro Giovanni Leoni ha collezionato la bellezza di 10 presenze al suo primo anno di Serie A per un totale di 715 minuti. È grazie a Chivu se il difensore è diventato settimana dopo settimana una colonna portante del Parma, oltre che uno dei calciatori più interessanti e richiesti in circolazione, ed è per questo che tornare a lavorare con lui potrebbe essere la soluzione preferita, oltre che il ideale, per il proseguo della sua carriera. Staremo a vedere.