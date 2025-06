Salta la prima testa con Allegri, il Milan lo cede a titolo definitivo: le cifre

Il Milan è pronto a chiudere la prima cessione in vista della prossima stagione i rossoneri che salutano a titolo definitivo un difensore.

Il calciomercato del Milan è particolarmente attivo soprattutto per quello che riguarda le uscite con i rossoneri impegnati nello sfoltire la rosa per cercare di contenere i costi.

L’assenza dalle prossime coppe europee porterà il Milan ad avere una rosa meno lunga rispetto alla stagione appena conclusa con i rossoneri che sono impegnati a salutare i calciatori più importanti per fare cassa e sistemare il proprio bilancio. Fatta per l’addio di Tijjani Reijnders al Manchester City, appaiono vicini all’addio anche Theo Hernandez e Mike Maignan con il terzino sinistro che piace molto all’Al Hilal di Simone Inzaghi ed il portiere che è finito sul taccuino del Chelsea. In queste ore, però, il club sembra vicino dal chiudere la prima cessione in difesa salutando un giocatore che finora è stato lontano dal Milan in prestito.

Il Milan chiude una cessione: le cifre dell’operazione rossonera

Secondo quanto affermato da Milannews.it, il Milan sarebbe vicino dal chiudere la cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors con il difensore centrale pronto a salutare per una somma intorno ai 3,5 milioni di euro. Un addio a titolo definitivo che giunge dopo il prestito all’

dove ha fatto molto bene.

Nelle scorse settimane il difensore aveva affermato di essere pronto a tornare a vestire la maglia del Milan ma la scelta del club rossonero appare decisamente un’altra. Di fronte ad un’offerta del genere la società è pronta a dare l’ok alla sua partenza per fare cassa e sfoltire contestualmente una rosa che, con il ritorno dei calciatori dai vari prestiti, rischia di essere troppo profonda.

Classe 2002, il difensore argentino è prossimo dal compiere 23 anni ed il Boca Juniors appare certo di volerne fare un perno per il proprio futuro. In casa Milan non sembra esserci la stessa percezione e Pellegrino sarà con ogni probabilità la prima cessione della stagione a meno che non venga annunciato il passaggio di Reijnders al Manchester City per il quale manca solamente la firma.

In difesa ci saranno altre partenze per provare a rivoluzionare un reparto che nella stagione appena conclusa non ha dato le giuste garanzie. Appare destinato a restare in rossonero Pavlovic mentre si ascolteranno le offerte in arrivo sia per Thiaw che per Tomori con il primo che ha diversi estimatori in Bundesliga (dal Bayern Monaco al Bayer Leverkusen) mentre il secondo potrebbe tornare in Premier League.