Calcio italiano sotto shock, i giallorossi lo hanno perso a soli 23 anni

La notizia sconvolge tutto il calcio italiano: il club giallorosso deve dirgli addio a soli 23 anni, i tifosi sono devastati

Il sipario sulla stagione 2024-2025 di Serie A è calato da poco, ma le squadre stanno già iniziando a preparare quella che sarà la prossima stagione e venerdì è stato anche effettuato il sorteggio del calendario.

Un sorteggio anticipato a giugno proprio per permettere ai club di prepararsi al meglio in vista del prossimo anno. Molte squadre hanno già cambiato le rispettive guide tecniche ed altre società cambieranno nei prossimi giorni come ad esempio il Lecce. Il club giallorosso ha avuto un colloquio con Marco Giampaolo per fare il punto della situazione ma, nonostante abbia raggiunto la salvezza, il tecnico non dovrebbe essere confermato alla guida della squadra.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, nell’ultima conferenza stampa della stagione, ha espresso soddisfazioni per la salvezza raggiunta, riconoscendo però come nel corso dell’anno ci siano state tante difficoltà. La più grande, però, non ha riguardato il campo o risultati, ma un giocatore importante ovvero Joan Gonzalez. Il centrocampista non ha potuto aiutare i propri compagni a raggiungere la salvezza a causa dei problemi cardiaci accusati a maggio 2024.

Una situazione che, purtroppo, non è migliorata per Joan Gonzalez e Sticchi Damiani ha fatto sapere che il centrocampista non potrà più giocare a calcio, scioccando i tifosi.

Lecce, Joan Gonzalez shock: il centrocampista si ritira per problemi cardiaci

A soli 23 anni, la carriera di Joan Gonzalez è finita. Il centrocampista, fermatosi nel maggio del 2024 per problemi cardiaci, non potrà più giocare a calcio in quanto gli ultimi esami effettuati hanno avuto esito negativo. Ad aggiornare sulle condizioni di Joan Gonzalez ci ha pensato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani che ha fatto sapere come dopo un anno niente sia cambiato e che Gonzalez non ha ricevuto l’idoneità sportiva definitiva.

Una notizia che ha scosso tutti i tifosi e lo stesso Sticchi Damiani, triste nel dover fare un annuncio simile: “Joan non ha ottenuto l’idoneità in modo definitivo, per cui non potrà più continuare a svolgere un’attività sportiva. Quando ad un ragazzo di soli 23 anni, accade tutto ciò è uno sconvolgimento della vita. Lo sento tutti i giorni: sta svolgendo studi economici, diventerà presto un grande manager” ha dichiarato il numero uno del club pugliese, facendo un grosso augurio al suo ormai ex giocatore.

Per Joan Gonzalez, dunque, le porte del calcio si sono chiuse, ma avendo solo 22 anni ha ancora tempo e modo per rifarsi una vita. A lui va un forte in bocca al lupo per il futuro e l’augurio di regalarsi altre soddisfazioni fuori dal rettangolo di gioco