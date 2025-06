“Serie A 2025/26 falsata”, accuse pesantissime: c’entra la Juventus

La Juventus è pronta a ripartire per la Serie A 2025/26 con il sogno di competere per vincere lo Scudetto: intanto piovono accuse pesantissime.

I bianconeri hanno deciso di ricominciare ancora una volta da Igor Tudor che nella passata stagione ha riportato la Juventus al quarto posto e quindi di nuovo in Champions League e si è meritato la conferma in panchina, nonostante le voci di addio e di un cambio in panchina immediato. Il primo obiettivo di Tudor è quello di far bene al Mondiale per Club per poi iniziare la preparazione della Serie A e provare a rendere il futuro più brillante.

La stagione della Juventus non sarà assolutamente semplice e servirà grande impegno per riuscire a riportare i bianconeri in alto sia in Serie A che in Champions League.

Serie A Juventus 2025: piovono pesanti accuse

Nei giorni scorsi è stato stilato il calendario della prossima Serie A che vedrà subito impegni di grande livello per tutte le squadre, Juventus compresa. I bianconeri, così come l’Inter, potrebbero avere meno tempo di recupero rispetto a tutte le altre squadre perché parteciperanno al Mondiale per Club e quindi si aspettavano un trattamento migliore.

Il futuro immediato della Juventus è fatto di mercato e di tanto campo ma poi bisognerà capire come incastrare al meglio gli impegni con la preparazione della nuova stagione.

Ci sono state polemiche e accuse molto pesanti che hanno coinvolto il mondo Juventus, che si sente attaccato gravemente con i nuovi calendari.

Zuliani difende la Juventus e attacca la Serie A

Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Zuliani, si è scagliato pesantemente contro la Lega Serie A a causa dei calendari che sono stati stilati nei giorni scorsi. Un’analisi approfondita e intrecciata delle gare della Juventus con quelle delle altre big ha fatto infuriare il giornalista.

La Juventus gioca le prime sei giornate incontrando le due squadre milanesi e l’Atalanta”, ha scritto Zuliani su bianconeranews.it, proseguendo il suo attacco in maniera sarcastica con un “sarà sempre un caso algoritmico ma di sicuro siamo sfortunati coi sorteggi”.

“Considerato che verremo dal Mondiale per Club che falsa la partenza della stagione”, ha poi proseguito il giornalista, “e che Milan e Atalanta non hanno questa problematica e che il Milan manco gioca le coppe, ecco che il risultato ci penalizza in partenza”.

Zuliani grida al “campionato falsato”: accusa l’Inter

“Gli ingiocabili (l’Inter, ndr.) continuano, come da tradizione, a fare quello che vogliono e Juve a parte, hanno le prime sei apparecchiate affinché possano scappare in testa”, conclude poi il suo attacco Zuliani, coinvolgendo anche l’Inter nella situazione calendari.

Il mondo Juventus, dunque, inizia con larghissimo anticipo le polemiche sulla prossima Serie A e sui calendari che saranno subito difficilissimi per tutte le squadre coinvolte nel nostro campionato.