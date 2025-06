Milan, Allegri prende un ex Juventus dalla Serie A: pronti 32MLN

Massimiliano Allegri vuole rinnovare totalmente il mondo Milan: ora c’è un colpo ex Juventus che vuole portare con sé in rossonero.

La formazione milanese ha vissuto una stagione davvero complicatissima da gestire e soprattutto da digerire, dopo tutto quello che è successo che è davvero molto grave. Senza le coppe europee satà difficilissimo fare un mercato degno di nota e per questo andranno ceduti prima alcuni dei migliori calciatori a disposizione della rosa attuale e poi si valuterà come spendere al meglio il gruzzoletto che ne deriverà.

Allegri ha le idee molto chiare su come migliorare il Milan e come rendere la rosa nuovamente competitiva ad alti livelli, per puntare immediatamente al ritorno in Champions League.

Calciomercato Milan: Allegri pesca un ex Juventus

Il futuro del Milan è in fase di riscrittura, visto che il corso appena terminato non ha portato a niente di positivo e soprattutto ha portato a problemi di natura economica che non sono facilmente risolvibili e che dovranno essere affrontati a viso aperto.

Il Milan ha dato inizio a un nuovo progetto con la figura di Massimiliano Allegri a fare da garante per far risalire la china al mondo rossonero.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta cercando un nuovo colpo a centrocampo e Allegri ha scelto un ex Juventus da cui ripartire.

Futuro Milan: primo colpo dalla Lazio

Il Milan vuole scrivere una nuova pagina di storia a partire da subito. Massimiliano Allegri ha chiesto garanzie importanti per firmare con i rossoneri e non intende accettare compromessi con la società che dovrà prendere il tipo e il numero di calciatori che ha promesso al nuovo tecnico.

Il primo nome sulla lista di Allegri per il centrocampo è quello di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è stato un suo calciatore ai tempi della Juventus e ne conosce molto bene le caratteristiche, quindi ha ben in mente quello che di positivo potrebbe fare nel centrocampo rossonero.

Il Milan vuole Rovella e potrebbe riuscire a chiudere il colpaccio già nei prossimi giorni per assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio italiano e fare in modo che il Milan possa tornare subito grande.

Rovella al Milan: Lotito non vuole venderlo

“Al Milan piace Rovella? Anche a me piacciono tanti calciatori. Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato”, ha detto Claudio Lotito nel corso del Festival della Serie A che si sta tenendo in questi giorni a Parma.

Eppure anche Nicolò Rovella ha un prezzo e la Lazio lo venderà al Milan per 30-32 milioni di euro. L’idea dei rossoneri è quella di offrire circa 20-22 milioni di euro cash più bonus.