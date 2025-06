20 milioni: il Milan chiude per il sostituto di Reijnders

20 milioni di euro ed il Milan è pronto ad assicurarsi il cartellino del sostituto di Tijjani Reijnders in vista della prossima stagione.

Il centrocampista olandese è pronto a firmare il contratto con il Manchester City portando nelle casse del club meneghino circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Igli Tare, in costante contatto con Massimiliano Allegri, è pronto a trovare un sostituto all’altezza in vista della prossima stagione andando a puntare su un centrocampista di livello internazionale, già pronto per competere ad alti livelli. Oltre a Luka Modric, centrocampista centrale fortemente voluto dal tecnico livornese per cercare di dare geometrie e ritmo dalla squadra rossonera, potrebbe arrivare un altro giocatore di esperienza in rossonero.

Il Milan è pronto a chiudere per il sostituto di Reijnders: 20 milioni sul piatto

Stando a quanto affermato da Sportmediaset.it, il Milan sarebbe sempre più deciso nel provare a chiudere per Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, da sempre pallino di Igli Tare che in passato aveva provato a portarlo alla Lazio.

Colonna del Bayer Leverkusen, il centrocampista svizzero ha un contratto fino al giugno del 2028 con la squadra tedesca ma non ha chiuso ad un trasferimento durante l’estate. Il suo stipendio è di circa 2,5 milioni di euro a stagione, una somma alla portata del Milan. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra i due club per cercare di capire se ci siano i margini per chiudere positivamente la trattativa e portare Xhaka in rossonero.

La richiesta del Bayer Leverkusen dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro anche se il Milan, considerato il fatto che il centrocampista è prossimo dal compiere 33 anni a settembre, vorrebbe provare a metterne sul piatto circa 12. Possibile che i club possano trovare una soluzione a metà strada con i rossoneri che potrebbero andare ad inserire dei bonus sia dal punto di vista del rendimento individuale del calciatore che di squadra.

Xhaka e Modric potrebbero però non essere gli unici colpi del centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. Resta sempre viva la pista che porta a Samuele Ricci del Torino con il centrocampista classe 2001 che da tempo è finito nel mirino dei rossoneri. Le alte richieste di Urbano Cairo, però, rischiano di bloccare l’affare con il club meneghino che non vorrebbe proporre più di 22 milioni di euro per il suo cartellino.