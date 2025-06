Ribaltone improvviso in panchina: già scelto il nuovo allenatore

La dirigenza dovrebbe presto prendere una decisione cruciale in vista della prossima stagione.

Ritardarla non è neanche un’opzione, anche perché c’è bisogno dell’allenatore per cominciare a programmare il futuro. In teoria la panchina sarebbe già occupata, ma dopo le delusioni di questa stagione tecnico e società sembrerebbero orientate a separarsi.

Nulla è al momento confermato, anche perché non è arrivato alcun comunicato ufficiale da parte del club, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa preveda un clamoroso cambio in panchina con l’arrivo di un allenatore che la dirigenza avrebbe fra le altre cose anche già individuato per evitare di farsi trovare impreparata.

Ribaltone in panchina: cambio annunciato

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina dell’anno. Stando alle ultime notizie, infatti, il silenzio assordante che aleggerebbe attorno al futuro del tecnico avrebbe portato la società a muoversi di conseguenza in vista della stagione che sta per cominciare.

Il tempo sta scadendo, con la dirigenza che non ha alcuna intenzione di aspettare ancora molto una risposta da parte dell’allenatore. Se questa non dovesse arrivare entro un tempo limite si opterà per un’altra soluzione, che al momento sembrerebbe quella più concreta e plausibile arrivati a questo punto. Tutto è comunque possibile, la sensazione è che oramai strada intrapresa abbia una meta finale ben precisa.

Stando dunque ai colleghi di TMW è difficile credere che Eusebio Di Francesco resti sulla panchina del Venezia anche in Serie B. Al momento il tecnico non si sarebbe ancora pronunciato in merito al suo futuro, mettendo spalle al muro la dirigenza lagunare che per evitare di farsi trovare impreparata avrebbe già cominciato a valutare alcuni profili con i quali andare a sostituire l’ex Roma in panchina nella prossima stagione.

È già stato scelto il nuovo allenatore

Il Venezia non dovrebbe ripartire da Eusebio Di Francesco nella prossima stagione. Il fatto che il tecnico non si sia ancora espresso in merito al suo futuro avrebbe irritato e non poco la dirigenza lagunare, che starebbe valutando due profili esperti ai quali affidare la squadra in Serie B per riportarla subito in Serie A.

Secondo i colleghi di TMW, infatti, Fabio Pecchia e Giovanni Stroppa sono i due principali candidati alla panchina del Venezia. Il primo è libero dopo essere stato esonerato dal Parma, mentre il secondo ha appena conquistato una emozionante promozione nella massima serie con la Cremonese. Al momento non ci sarebbero altre soluzioni, anche perché i lagunari sperano di poter proseguire con Di Francesco nonostante la retrocessione.