Svolta improvvisa e inaspettata: Zidane-Juventus, la risposta

Svolta a sorpresa in casa Juventus: i bianconeri hanno contattato Zinedine Zidane per affidargli la panchina, ecco la risposta del tecnico francese

Giorni di lavoro intensi alla Continassa dove la Juventus si sta preparando in vista dell’esordio al Mondiale per Club del prossimo 19 giugno che la vedrà affrontare gli emiratini dell’Al Ain.

I bianconeri partiranno alla volta degli Stati Uniti sabato 14 giugno e svolgeranno la prima parte della preparazione su suolo USA in West Virginia presso il Greenbrier Sports Training Centre prima di spostarsi ad Orlando. Il Mondiale per Club permetterà alla Juventus non solo di competere con le big d’Europa e del mondo, tenendo alto il suo livello, ma anche di poter guadagnare tanti soldi e per questo motivo viene data tantissima importanza alla competizione.

Grande importanza questo Mondiale lo avrà anche per Igor Tudor che si è conquistato una prima conferma da parte della nuova dirigenza e soprattutto dal neo dg bianconero Damien Comolli. L’ex presidente del Tolosa vuole valutare il tecnico croato sul campo prima di prendere una nuova decisione ed al termine del Mondiale per Club Tudor potrebbe anche salutare, qualora non avesse convinto.

Attorno al tecnico di Spalato continuano ad esserci tante voci e tanti nomi e l’ultimo venuto fuori è quello di Zinedine Zidane. A parlare di un possibile arrivo del tecnico francese è stato il giornalista Luca Fausto Momblano che ha rivelato come ci sia stato anche un contatto tra le parti, lasciando tutti i tifosi sorpresi.

Juventus, Zidane in lizza per la panchina: ecco la risposta del tecnico

Già negli anni passati il nome di Zinedine Zidane è stato accostato alla panchina della Juventus e non sorprende che anche stavolta si parli di lui in orbita bianconera. La Vecchia Signora ha deciso di rimandare la questione allenatore a dopo il Mondiale per Club, confermando Tudor, ma il tecnico croato potrebbe andare via dopo la competizione. Stando a quanto riportato da Luca Fausto Momblano nel corso di Juventibus, il tecnico francese è uno dei candidati in lizza e sarebbe già stato contattato dalla Juventus.

Secondo il noto giornalista, qualche mese fa Zidane avrebbe dato la propria disponibilità a guidare i bianconeri e non direbbe di no ad un’offerta. Adesso, però, il suo arrivo dipenderebbe da Comolli e per convincere il neo dg dei bianconeri il tecnico francese dovrebbe proporsi a determinate condizioni.

Una notizia clamorosa quella data da Momblano e che fa sognare molti tifosi della Juventus che sarebbero felici di vedere Zidane alla guida della loro squadra. Con il Real Madrid, l’ex centrocampista ha vinto di tutto e di più, conquistando anche la Champions League ed una parte del tifo bianconero pensa possa essere colui capace di potare in alto la squadra in Europa.