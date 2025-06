Di Francesco in Serie A: scelto come nuovo allenatore

Di Francesco ancora in Serie A. Arriva la svolta per l’allenatore che, dopo l’ennesima delusione in panchina a Venezia, è pronto ad intraprendere una nuova avventura: ecco dove.

Due retrocessioni in due stagioni per Di Francesco. Prima con il Frosinone e questa stagione con il Venezia. L’allenatore, comunque apprezzato nell’ambiente sportivo, per la sua abilità nel crescere i giovani talenti, è pronto per una nuova esperienza in Serie A.

Ecco perché, nonostante i risultati negativi ottenuti negli ultimi anni, il tecnico è pronto a trovare spazio di nuovo nella massima serie del campionato italiano. C’è una nuova società che è pronta a dare fiducia all’allenatore, che ha voglia di ripartire alla grande, con un nuovo progetto da affrontare.

Dopo la brutta esperienza di Venezia, conclusa con la retrocessione in B, adesso Di Francesco è pronto a fare altre scelte per la sua carriera.

L’allenatore sta valutando la proposta di una società che ha sondato la disponibilità del tecnico che è pronto a tornare in pista e ricominciare di nuovo dalla Serie A.

Dove sta andando Di Francesco?

Cresce l’attesa dell’allenatore che è pronto a firmare con un’altra squadra italiana.

Arrivano importanti novità sul futuro del tecnico che può prendere il posto del suo collega, che è stato sollevato dall’incarico nella giornata di oggi.

Nonostante i risultati raggiunto, alla fine la società ha deciso di non proseguire con Giampaolo in panchina. Si libera, dunque, un altro posto in panchina in Serie A con il Lecce a caccia di un nuovo allenatore

Fra i profili sondati dal club c’è anche Di Francesco che è pronto a tornare a Lecce, che aveva già allenato nel 2011.

Si attende la svolta finale da parte del club con Corvino che prossimamente comunicherà la decisione. C’è in corsa, infatti, anche un altro allenatore che ha già avuto un colloquio con il direttore della squadra salentina, che si appresta a vivere un altro campionato in Serie A.

Lecce: esonero Giampaolo, Nicola o Di Francesco al suo posto

La società quest’oggi ha comunicato l’addio di Giampaolo che non è più l’allenatore del Lecce. La decisione è maturata a seguito di alcune valutazioni fatte dallo staff tecnico che, nonostante la salvezza raggiunta da mister, ha optato per l’esonero di Giampaolo.

Adesso si valutano altri profili per la panchina del Lecce con Di Francesco che è un altra valida alternativa dopo Davide Nicola, che resta al momento favorito per prendere il posto di Giampaolo.