Il no secco cambia il mercato del Milan: è saltato il colpo

Sono giorni davvero caldi per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri pronti a salutare diversi big prima di reinvestire e creare una rosa adatta al gioco di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese sta discutendo con la propria dirigenza di quelle che dovranno essere le mosse in entrata una volta sfoltita la rosa e messo in ordine il bilancio.

I tifosi del Milan sono seriamente preoccupati in questi giorni per quello che è l’indirizzo del mercato rossonero con Reijnders ormai del Manchester City, Maignan vicino al Chelsea e Theo Hernandez da tempo nella lista dei cedibili. I tre big sono quindi destinati a salutare il club dopo una stagione davvero difficile e, una volta fatta cassa, per il Milan sarà tempo di reinvestire per cercare di trovare quei profili necessari alla sistemazione dell’organico. In queste ore, però, è arrivato un secco no per un obiettivo rossonero andando a scombinare i piani del club meneghino.

Il Milan incassa un secco no: il colpo è saltato

In occasione del Festival della Serie A tenutosi a Parma, Claudio Lotito ha parlato di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio che da settimane è accostato al Milan: “Al Milan piace Rovella? Anche a me piacciono tanti calciatori forti. Quanto costa? Non è sul mercato”.

Sembra non avere dubbi quindi il presidente della Lazio sulla permanenza del centrocampista centrale in biancoceleste in vista della prossima stagione. Con il ritorno di Sarri sulla panchina dei capitolini per l’ex Genoa potrebbero aprirsi le porte di un ruolo davanti la difesa per cercare di dettare i tempi di gioco dell’allenatore biancoceleste.

Il Milan lo aveva inserito in una lista di calciatori comprendente anche Samuele Ricci che potrebbe arrivare in estate per sistemare un centrocampo che dovrà fare a meno di Reijnders. La sensazione è che la Lazio non vorrà cedere il proprio centrocampista se non per una somma intorno ai 28 milioni di euro, una cifra che il club meneghino non appare intenzionato a mettere sul piatto.

In queste ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio tra le due società con la Lazio che apprezza molto Loftus-Cheek, autentico pallino di Maurizio Sarri che lo ha avuto a disposizione durante l’avventura al Chelsea. I biancocelesti valutano il cartellino della mezzala inglese circa 10 milioni di euro ma c’è il problema legato all’ingaggio che appare essere fuori dai canoni del club capitolino.