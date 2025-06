Marotta come Simone Inzaghi: via dall’Inter all’improvviso

Notizie a sorpresa che filtrano dal mondo Inter, possibile l’addio anche di Beppe Marotta dopo quello dell’allenatore: tutti spiazzati

C’è sempre un po’ di concitazione e agitazione, nei momenti di passaggio, quelli in cui un ciclo va a esaurirsi e bisogna procedere al successivo. E’ quello che sta avvenendo in casa Inter in questa fase, con i nerazzurri che effettueranno molti cambiamenti rispetto al recente passato. Il primo, più significativo, ha riguardato, in maniera anche inattesa, la posizione dell’allenatore. L’addio di Simone Inzaghi non era esattamente previsto.

Si parlava da un po’, è vero, della ricca offerta dell’Al Hilal sullo sfondo, ma alla fine si credeva sarebbe prevalsa la linea di reciproca fiducia e volontà di continuare insieme ai nerazzurri. Ha inciso, però, nella sua decisione, il finale di stagione in cui l’Inter non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolar modo, la pesante sconfitta in finale di Champions League ha sancito la fine del percorso. E così, Inzaghi ha comunicato al club la sua volontà di andare via.

L’Inter riparte in panchina da Cristian Chivu, una scelta coraggiosa quella dei milanesi, con le necessarie incognite su come sarà il futuro. Vedremo di sicuro una squadra che cercherà di essere ancora competitiva su tutti i fronti, ma che sarà rinnovata in molte sue componenti, con una età media che si abbasserà drasticamente. Solo il mercato che il club compirà ci dirà effettivamente quali saranno le prospettive nerazzurre. Nel frattempo, però, ci sono ancora altre incognite e queste riguardano, sorprendentemente, il futuro di Beppe Marotta.

Inter, l’ombra del Manchester United su Marotta: cosa sta succedendo

C’è chi ipotizza che anche il presidente nerazzurro possa abbandonare. Sarebbe un colpo di scena clamoroso, quello anticipato dalle indiscrezioni del popolare insider di mercato Enganche su ‘X’.

A suo dire, infatti, Marotta sarebbe stato contattato dal Manchester United. Il presidente nerazzurro sarebbe stato individuato come la figura giusta, per esperienza e competenza, per rilanciare i ‘Red Devils’, che stanno vivendo un lungo periodo di difficoltà, lontano dai trionfi del passato, una sorta di ‘maledizione’ mai interrotta dal momento dell’addio di Alex Ferguson. Va detto, però, che per il momento questo tipo di indiscrezione non avrebbe trovato altre conferme né in Italia né in Inghilterra. Di certo, però, è uno scenario al quale si presterà attenzione.