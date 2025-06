Il Milan paga la clausola da 20 milioni: primo rinforzo

Il Milan potrebbe chiudere presto un colpo di mercato andando a pagare una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro per assicurarsi il primo rinforzo della stagione.

Sono giorni molto caldi per quello che riguarda il mercato del Milan con i rossoneri che hanno l’intenzione di andare a chiudere prima le cessioni per poi provare a rinforzare l’organico con nuovi colpi.

Tutto fatto per il passaggio di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan è deciso ora a provare a chiudere le cessioni di Theo Hernandez e Mike Maignan. I due hanno i contratti in scadenza nel giugno del 2026 e le trattative per i rinnovi sono state ormai bloccate. Per il terzino sinistro era giunta una proposta dell’Al Hilal da circa 30 milioni di euro che però il calciatore ha deciso di rimandare al mittente. Sul portiere c’è il Chelsea che ha messo sul piatto 15 milioni ma il Milan ne vuole almeno 20 per andare a chiudere.

Colpo in arrivo per il Milan: 20 milioni di euro con la clausola

Il destino di Mike Maignan appare ormai lontano da Milanello e i rossoneri stanno vagliando le diverse alternative per la porta del futuro. Uno dei nomi più caldi al momento è quello di Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino che è legato al club granata da una clausola da circa 20 milioni di euro.

Il portiere del Torino sembra essere una delle prime alternative per la porta del Milan con i rossoneri che seguono con attenzione anche la situazione relativa a Caprile pronto ad essere riscattato dal Cagliari. Piacciono molto anche Carnesecchi e Svilar ma, per via degli alti costi delle operazioni, sembrano al momento piste poco percorribili dal Milan che deve fare i conti con l’assenza dalle coppe europee.

Milinkovic-Savic piace molto a Igli Tare che avrebbe già parlato con il calciatore affermando che, una volta sistemata la cessione di Maignan al Chelsea, dovrà trovare in tempi brevi un sostituto per la porta. Nel caso in cui si dovesse decidere di puntare sul portiere del Torino, il Milan proverebbe a mettere sul piatto una somma intorno ai 15 milioni di euro più il prestito di un giovane della rosa con Zeroli che potrebbe fare al caso della squadra di Baroni.

Saranno ore decisive per capire quale sarà il destino di diversi giocatori con il Milan che, dopo aver lavorato a lungo alle cessioni per sfoltire la rosa e sistemare il bilancio, è pronto ad iniziare a portare in rossonero quei calciatori che saranno necessari alla rinascita del club. Un lavoro che Tare e Allegri stanno cercando di portare avanti insieme con l’obiettivo di avere da subito una squadra competitiva.