Inzaghi li vuole entrambi: lo scippo all’Inter è doppio

Simone Inzaghi pronto al doppio scippo ai danni dell’Inter: il tecnico piacentino li vuole entrambi all’Al Hilal, che sgarbo ai nerazzurri

L’arrivo di Simone Inzaghi ha alzato in maniera importante l’asticella in casa Al Hilal che vuole riscattarsi dopo non essere riuscito a vincere neppure un titolo nell’ultima stagione con Jorge Jesus in panchina.

Il club saudita è pronto ad accontentare ogni richiesta di Inzaghi in ottica mercato ed in questi giorni stanno sondando moltissime piste volte a rinforzare ogni singolo reparto della rosa. Rinforzi che l’Al Hilal spera acquistare dalla Serie A dove è già in pressing per alcuni giocatori come Theo Hernandez del Milan o Angelino della Roma per migliorare la difesa, mentre in attacco è a caccia dell’alternativa a Victor Osimhen che ha ribadito il proprio no in maniera definitiva.

Il mercato dell’Al Hilal si prospetta dunque faraonico ed Inzaghi vuole una squadra ricca di stelle che possa competere per vincere tutte le competizioni alle quali prenderà parte. Stelle che potrebbe anche arrivare dall’Inter visto che il tecnico piacentino ha messo ben due dei suoi ex giocatori nel proprio mirino per aumentare la qualità della sua attuale squadra.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, nella lista della spesa dell’Al Hilal ci sarebbero ora Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Doppio sgarbo di Inzaghi all’Inter: Bastoni e Barella nel mirino dell’Al Hilal

Quest’estate l’intenzione dell’Al Hilal, ormai si è capito, è quella di fare spesa in Italia. Il club saudita ha messo nel proprio mirino vari giocatori del campionato nostrano e secondo quanto riportato da Ekrem Konur tra questi ci sarebbero anche Bastoni e Barella. Attraverso il suo profilo X, il noto esperto di mercato ha fatto sapere come i due giocatori siano espressa richiesta di Inzaghi, intenzionato a fare un doppio sgarbo alla sua ex squadra.

Obiettivi di mercato condivisi anche dalla dirigenza del club che vuole accontentare il proprio allenatore e nei prossimi giorni sia per il difensore che per il centrocampista nerazzurro potrebbe arrivare una ricca offerta. Dopo averli avuti con sé all’Inter, Inzaghi è desideroso di avere due dei suoi fedelissimi anche durante l’avventura in Arabia Saudita per poter trionfare sia in campo nazionale che internazionale.

Da capire, però, se l’Inter vorrà privarsi di due perni fondamentali della squadra per i rispettivi reparti. I nerazzurri sanno di dover rivoluzionare la rosa, ma allo stesso tempo non possono privarsi nella stessa sessione di mercato di due colonne così importanti. L’ultima parola spetterà al neo tecnico Cristian Chivu che vorrà di certo fare affidamento su Barella e Bastoni e per Inzaghi non sarà così facile convincerli a farli andare via dall’Italia.