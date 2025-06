Pioli alla Fiorentina: subito una richiesta, lo prendono dal Milan

E’ corsa contro il tempo per portare alla Fiorentina Pioli. L’allenatore, infatti, dovrà prima liberarsi dall’Al Nassr e poi sarà ufficializzato come nuovo tecnico dei viola. Intanto, è già partita la caccia al prossimo obiettivo di mercato.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il mister è entrato in contatto con la dirigenza e patron Commisso, facendo delle richieste chiare al club riguardo i nomi dei giocatori da prendere in questa sessione di mercato estiva 2025.

Nell’elenco figura anche un giocatore del Milan, che Pioli conosce bene avendolo allenato durante la sua esperienza in rossonero. Si tratta di un calciatore che ha tutte le qualità per fare bene a Firenze ed essere decisivo per la squadra viola: ecco di chi si tratta.

La Fiorentina è a lavoro in vista della prossima stagione. C’è attesa riguardo il nome dell’allenatore che, salvo sorprese, sarà Stefano Pioli. Il tecnico, oggi in Arabia Saudita, ha avuto modo di confrontarsi con la proprietà e iniziare a fare già delle richieste per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che nella lista della spesa ci sia un altro giocatore del Milan. Non si tratta di Adli ma di un altro centrocampista: ecco i dettagli.

Milan: affare con la Fiorentina, ecco i dettagli

Di ritorno al Milan dopo il prestito al Marsiglia, adesso Tare valuta un’altra destinazione per il calciatore che è pronto a fare le valigie e salutare Milan, questa volta a titolo definitivo.

Il club francese, che non ha completamente escluso la possibilità di riprenderlo, per il momento ha deciso di non versare i 12 milioni del diritto di riscatto per la permanenza di Bennacer.

Quando il mercato entrerà nel vivo, quindi, bisognerà trovare un’altra destinazione per il centrocampista che piace molto a Pioli che può richiederlo alla Fiorentina.

Fiorentina Bennecer, ecco i dettagli

Come riportato da Tuttosport, i viola vogliono accontentare Pioli che pare aver messo nella lista della spesa anche Bennacer che è un nuovo obiettivo per il centrocampo della Fiorentina.

L’algerino, che ha lavorato al Milan con Pioli, potrebbe riabbracciare il suo allenatore proprio a Firenze. Resta, però, l’incognita relativa allo stipendio e alla valutazione del giocatore, con la Fiorentina disponibile a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una richiesta che non accontenta Tare che vorrebbe liberarsi del giocatore a titolo definitivo.