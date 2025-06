Milan, il sostituto di Reijnders arriva dalla Serie A: Inter beffata

Il Milan è al lavoro in questo calciomercato per soffiare all’Inter di Chivu uno dei suoi obiettivi per il centrocampo.

Venduto Tijjani Reijnders, il direttore sportivo Igli Tare si è subito messo alla ricerca di un calciatore che potesse fare al caso di Massimiliano Allegri. Tanti nomi sarebbero stati sondati nel corso di questi giorni, ma solo uno ha convinto il tecnico toscano al punto da dare il via libera definitivo per l’affondo.

Nei prossimi giorni il Milan potrebbe dunque definire l’operazione per il centrocampista, seguito ed apprezzato particolarmente in Serie A soprattutto dai rivali cittadini dell’Inter.

Il sostituto di Reijnders arriva dalla Serie A

Sta nascendo il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Definite alcune cessioni importanti, su tutte quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Diavolo può adesso dedicarsi alle tante operazioni di entrata che il direttore sportivo Igli Tare ha promesso al tecnico toscano.

La prima servirà sicuramente per sostituire l’olandese, una delle poche luci nella pessima scorsa stagione della formazione rossonera. Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti nomi, ma l’erede di Tijjani Reijnders è stato scelto direttamente da Massimiliano Allegri, che in un recente colloquio con il dirigente albanese non ha indicato nessun altro se non lui per andare a rinforzare e completare la propria rosa in vista dell’imminente campionato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, a fronte anche dell’oramai imminente cessione di Yunus Musah il Milan avrebbe messo gli occhi su Simon Sohm del Parma, centrocampista svizzero classe 2001 che rappresenterebbe quel centrocampista box to box essenziale nel gioco di Massimiliano Allegri ma che oggi manca alla formazione rossonera.

Il Milan anticipa l’Inter nella corsa al centrocampista

Il Milan è interessato a Simon Sohm del Parma per fare rinforzare quanto meno numericamente la mediana rossonera dopo le importanti cessioni di queste settimane. Quello rossonero non sarebbe però l’unico club interessato allo svizzero, che in Serie A piace anche a Napoli, Juventus ed Inter, fra le altre.

Non solo. Oltre a guardarsi le spalle dalle rivali italiane, il Milan deve stare attento anche alla concorrenza di alcun club inglesi, che nel corso di questi giorni avrebbero manifestato interesse nei confronti di Sohm. Insomma, la strada che porta al centrocampista svizzero non si pronostica essere per nulla in discesa, ma molto dipenderà ovviamente da Max Allegri e dal ruolo che ha intenzione di disegnare per il classe 2001 del Parma. Staremo a vedere.