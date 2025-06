Addio Inter per andare al Milan: la conferma è arrivata

Arriva la conferma ufficiale in diretta TV: ha detto addio all’Inter per andare al Milan, la rivelazione lascia di stucco

Da pochi giorni in casa Inter è iniziata l’era Cristian Chivu dopo che i nerazzurri hanno dovuto salutare Simone Inzaghi che ha deciso di sposare il progetto milionario dell’Al Hilal.

Attorno ai nerazzurri c’è ora grande curiosità per questo cambio di panchina avvenuto dopo 4 anni, soprattutto perché come sostituto è stato scelto un tecnico emergente come Chivu. Nonostante a molti sia parsa una scelta azzardata, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato come sia stata invece una scelta tanto ponderata quanto coraggiosa, mostrandosi pienamente fiducioso nelle qualità dell’ex allenatore del Parma.

Tuttavia, Chivu non è mai stato la prima scelta dell’Inter per la propria panchina, tanto è vero che fino all’ultimo i nerazzurri hanno cercato di convincere Fabregas. Il tecnico spagnolo, però, ha giurato fedeltà al Como e al suo progetto, decidendo di respingere le avances del club nerazzurro e costringendolo a virare su altri obiettivi.

Oltre Fabregas, l’Inter aveva anche un altro allenatore in mente che è stato davvero vicinissimo a sedersi sulla panchina nerazzurra, ovvero Massimiliano Allegri, poi finito al Milan. A confermarlo è stato il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin.

Retroscena Inter, Allegri era ad un passo: c’è la conferma

Massimiliano Allegri è stato molto vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Inter prima di accettare la corte del Milan. Stando a quanto dichiarato dal giornalista ed opinionista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin a Telelombardia, il tecnico livornese era il piano B della società in caso di addio di Inzaghi e gli era stato detto di farsi trovare pronto.

Tuttavia, l’Inter ci ha messo troppo per definire il futuro della sua panchina e l’inserimento del Milan ha fatto crollare il piano nerazzurro: “Lo dissi a suo tempo: c’erano stati dei contatti per dire ad Allegri “tieniti pronto”. Poi lui legittimamente, quando gli è arrivata la proposta del Milan, non ha più aspettato” ha dichiarato Biasin, confermando l’interesse dei nerazzurri per Allegri.

Alla fine, l’Inter ha deciso di virare su Chivu dopo aver ricevuto il due di picche da Fabregas ed ora ha piena fiducia nel suo nuovo tecnico. Fiducia che provano ad avere anche i tifosi che, pur scettici al riguardo, vogliono sperare che Chivu si riveli una scelta azzeccata da parte club. Il primo banco di prova per il neotecnico nerazzurro sarà il Mondiale per Club che vedrà l’Inter debuttare contro i messicani del Monterrey nella notte di mercoledì 19 giugno