Calciomercato Milan: rinforzo dalla Fiorentina, lo vuole Allegri

Si infiamma il mercato del Milan, con Tare in azione per chiudere i primi colpi in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia, relativa all’interesse dei rossoneri nei riguardi di un calciatore di proprietà della Fiorentina.

A fare il nome del giocatore è proprio Allegri, che ha avuto modo di seguire da vicino il ragazzo che ha impressionato e non poco il tecnico che ha espressamente fatto una richiesta esplicita al suo direttore.

Adesso, quindi, non resta che attendere l’evolversi della situazione con la società che dovrà trovare un accordo con la Fiorentina che è pronta a trattare la cessione del calciatore al Milan.

Un intreccio di mercato può svilupparsi sull’asse Milano Firenze, con le due società a a lavoro per trovare un’intesa per quanto riguarda il futuro del calciatore che è finito in orbita Milan per la prossima stagione.

Calciomercato: contatto per il difensore

Dall’altro canto, la Fiorentina è pronta a chiedere al Milan una contropartita tecnica di tutto rispetto che interessa e non poco a Stefano Pioli che ha già avuto il giocatore alle sue dipendenze nel corso dell’esperienza in rossonero.

Infatti, in attesa dell’ufficialità riguardo il ritorno in panchina del mister, che avverrà presumibilmente ai primi di luglio, il direttore sportivo dei viola Pradé ha già avuto modo di raccogliere le proposte dell’allenatore che vuole prendere Bennacer dal Milan.

L’algerino può essere inserito in una trattativa che può portare al Milan Dodo, che è un desiderio di Massimiliano Allegri che ha chiesto a Tare di prenderlo in vista della prossima stagione. L’affare non è semplice anche perché la concorrenza è molto ampia anche se c’è la disponibilità dei club di trovare un’intesa, in tempi ragionevoli. Ecco perché l’inserimento di una contropartita tecnica potrebbe aiutare e non poco l’affare.

Milan Dodo: ci sono delle novità

Si rincorrono diverse voci per quanto riguarda il mercato del Milan. In attesa di risolvere alcune situazioni, Tare sta iniziando a sondare la disponibilità della Fiorentina che può cedere al Milan Dodo.

Il brasiliano, come confermato anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è una richiesta di Allegri che vorrebbe avere alle sue dipendenze il brasiliano. Terzino moderno, è tra i giocatori seguiti dai rossoneri che sono a lavoro per trovare la quadra con il club viola, a cui interessa molto Bennacer.