Gyokeres ha firmato: l’agente rende pubblico l’accordo per 60 MLN

È rottura con lo Sporting Lisbona, tant’è che dall’estero l’agente ha reso pubblico tutto dopo gli screzi causati dal mancato trasferimento di Gyokeres.

L’attaccante svedese, per amore del club biancoverde e dei suoi tifosi, ha deciso di non salutare lo Sporting stesso a gennaio quando il club si è separato da Ruben Amorim, con la promessa di essere venduto poi a cifre ben precise, accordate su quello che è stato svelato dal suo entourage.

È infatti dall’estero che svelano le ultime sul trasferimento in Serie A per Viktor Gyokeres, possibile attraverso le cifre dell’accordo che riguardano lo stesso centravanti che piace a mezza Europa. Non vuole sentirsi “costretto” ad accettare l’Arabia Saudita ed è per questo che l’agente, dopo quanto già annunciato da Gyokeres nel corso della serata di ieri attraverso le sue Instagram stories, ha rotto il silenzio. Ha reso pubblico l’accordo da 60 milioni che mette spalle al muro lo Sporting.

Gyokeres può arrivare in Serie A: lotta aperta con lo Sporting

Il problema enorme su Viktor Gyokeres è legato alle richieste economiche troppo elevate da parte dello stesso Sporting Lisbona. È per questo che il suo agente, ai microfoni di Aftonbladet, ha spiegato nei minimi dettagli il perché del “coltello dalla parte del manico” che regge in questa telenovela che si sta portando avanti da settimane.

“Abbiamo la prova scritta che Gyokeres sarà ceduto per 60 milioni di euro, più eventuali 10 di bonus, in questa estate”. Una bomba vera e propria quella di calciomercato svelata all’estero da parte dell’agente del calciatore svedese, che si mette così in piena lotta aperta, per far valere le proprie ragioni, sul domani di Gyokeres. Perché queste dichiarazioni accendono anche le possibilità italiane. A queste cifre, squadre come Juventus e Napoli potranno permettersi l’operazione che non sarà più da 100 milioni, come chiede lo Sporting.

Richieste che dovrà calare, se dovessero finire per vie legali le strade di Gyokeres e lo Sporting Lisbona. Il presidente, pochi giorni prima, aveva rilasciato parole in netto contrasto a quelle dell’agente di quest’oggi. Frederico Varandas, aveva dichiarato: “Non chiederemo la clausola rescissoria e oltretutto l’agente di Gyokeres dovrebbe sapere che minacce e ricatti, con me, non funzionano oggi e non funzioneranno mai, neanche domani. Non ho mai fatto promesse, questi giochini con me non funzionano. Se continuano così, la situazione peggiorerà pure”.

L’agente spinge Gyokeres: si chiude con un accordo da 60 milioni

L’accordo in pugno, su prova scritta, l’avrebbe l’agente di Gyokeres che ha apertamente dichiarato: “Nero su bianco abbiamo avuto un accordo con lo Sporting Lisbona. Hanno messo nero su bianco la promessa di venderlo per 60+10 milioni di euro e sarà venduto”.

Al momento, l’unica certezza è che Gyokeres dirà addio allo Sporting. Se fosse vero, ciò che “minaccia” l’agente, allora sarà tutto fatto in un accordo da 60 milioni di euro circa che permetterebbe al bomber svedese di scegliersi la sua prossima destinazione. A queste cifre ci sono Arsenal, Juventus e Napoli.