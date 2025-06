Lo vuole Tudor, la Juventus chiude il colpo in Serie B

La Juventus per il nuovo colpo pesca in Serie B: lo vuole il tecnico bianconero, Igor Tudor. Ecco tutti i dettagli

Dopo gli oltre 200 milioni di euro investiti durante la scorsa estate, al momento la sensazione è che il prossimo mercato della Juventus non sarà altrettanto roboante. Infatti, si punterà in primis al rinnovo dei prestiti di Randal Kolo Muani e Francisco Conceiçao, che, non a caso, sono stati inseriti nella lista dei convocati da Tudor per il Mondiale per Club, al via domani negli Stati Uniti.

D’altra parte, il neodirettore generale bianconero, Damien Comolli, è stato chiaro: “Ne abbiamo discusso con l’allenatore, con Giorgio e Maurizio. Abbiamo un’idea, il cambiamento della rosa, stiamo considerando l’approccio di Igor. Se la squadra non fosse stata buona, non avrebbe raggiunto quel livello di punti. Quello che posso dire è che sicuramente ci saranno aggiustamenti ma non trasformazioni radicali”.

Dunque, nessuna rivoluzione all’orizzonte come la scorsa estate ma solo investimenti oculati, con tanto di inserimento di contropartite tecniche, e innesti mirati, magari anche pescando in Serie B come per il profilo richiesto da Igor Tudor che lo conosce molto bene.

È Derby della Mole per Josh Doig: lo scozzese piace anche alla Juventus

Ritorno di fiamma del Torino per lo scozzese Josh Doig. L’esterno classe 2002, attualmente di proprietà del Sassuolo con i cui colori nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze mettendo a referto 1 gol e 1 assist, è di nuovo accostato al Torino, complice l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina granata.

L’ex tecnico della Lazio ha già allenato Doig durante la sua esperienza all’Hellas Verona e ne conosce bene caratteristiche tecniche, potenzialità e limiti. Ragion per la quale il neotecnico granata non avrebbe alcun problema ad averlo di nuovo a disposizione anche alla luce della necessità del Torino di rinforzare le corsie esterne.

Tuttavia, il giovane terzino scozzese, come riportato da ‘Sassuolo News’, è entrato anche nel mirino della Juventus, con Igor Tudor, nel cui passato c’è anche la panchina dell’Hellas Verona, che lo apprezza al punto tale da averlo indicato alla dirigenza juventina quale possibile rinforzo per la fascia sinistra di una retroguardia bianconera che ha salutato Renato Veiga e di cui farà ancora parte Pierre Kalulu, riscattato dal Milan.

Insomma, si profila un Derby della Mole per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno scozzese che ha festeggiato la promozione in Serie A con il Sassuolo e che ha chiuso la stagione con la soddisfazione della prima presenza nella nazionale maggiore scozzese. La ‘Vecchia Signora’ materà il ‘Toro’? Non ci resta che attendere gli sviluppi per saperlo.