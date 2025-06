Skriniar torna in Serie A: si sblocca con la cessione – Pedullà

A sorpresa, è arrivato l’annuncio in merito al ritorno in Serie A di Milan Skriniar dopo il suo passato all’Inter.

Il difensore slovacco annunciò il suo addio a zero all’Inter, rompendo così ogni legame sia con la tifoseria nerazzurra che con la società, che lo perse a zero con passaggio al Paris Saint-Germain che si è rivelato, ai fatti, un vero e proprio buco nell’acqua.

Il motivo è legato a ciò che al PSG non è riuscito a fare, non imponendosi in una squadra che, senza di lui, ha pure ottenuto la tanto attesa e sognata Champions League. Per quanto riguarda il centrale slovacco, adesso, il suo domani è sicuramente lontano da Parigi. E in un’operazione low cost si vedrà probabilmente di nuovo in Serie A considerando che, come ha fatto sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati dei contatti tra il suo entourage e un top club italiano, proponendo proprio il suo cartellino al club in questione.

Milan Skriniar torna in Serie A: è stato proposto al top club italiano

Il futuro di Milan Skriniar non sarà né in Turchia né al Paris Saint-Germain. Il suo contratto col club della Torre Eiffel, che scade il 30 giugno 2028, ha un valore di nove milioni di euro a stagione. Cifre che, malgrado l’enorme disponibilità economica dei parigini, in Francia non vogliono più pagare per un calciatore che non giocherà più e sarà messo fuori rosa.

E allora i francesi, come hanno già fatto nell’esperienza in prestito al Fenerbahce, sarebbero disposti a cederlo anche in prestito ed è questo che un club italiano starebbe valutando.

Prendere Milan Skriniar e pagargli solo parzialmente l’ingaggio, permetterebbe al Napoli di ritrovarsi un’alternativa a Buongiorno e Rrahmani più che valida, soprattutto perché nel 2025/2026 il Napoli campione d’Italia avrà da giocare la Champions League. Oggi, come riferito dalla stessa fonte, sarebbe stato proposto proprio al Napoli, l’ex Inter, Milan Skriniar.

Calciomercato, le cifre e i dettagli del colpo Skriniar in Italia

Il Napoli vorrebbe prendere un nuovo difensore centrale, ma non sborsando cifre folli. Motivo per cui, il primo nome è quello di Beukema, che resta la prima scelta per il presente e il futuro degli azzurri. Dovesse andar via anche Rrahmani, si sbloccherebbe sicuramente la doppia operazione tra l’affare dal Bologna e quello dal PSG. Quella su Skriniar diventerebbe, di fatto, un’occasione di calciomercato che il Napoli valuterebbe.

Le volontà degli azzurri sarebbero quella di prendere Skriniar a basso prezzo, ma a titolo definitivo, approfittando della voglia di rilancio da parte del giocatore che per firmare al Napoli di Antonio Conte – tecnico che lo avrebbe già voluto al Tottenham quando allenava gli Spurs -, ma giocando al ribasso sul suo ingaggio. Il club azzurro non si spingerà oltre i 3-4 milioni di euro a stagione, più i 10 che pagherebbe per il suo cartellino. La palla passa allo stesso Skriniar che dovrà scegliere cosa fare. Dovrà decidere se conteranno di più i soldi o la possibilità di viversi un’esperienza ad enormi livelli con Conte in panchina. Sullo sfondo, per lui, c’è sempre il Fenerbahce, ma anche il Galatasaray e le squadre arabe.