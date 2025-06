Immobile in Serie A, offerto un biennale: lotterà per lo scudetto

Dopo la burrascosa parentesi in Turchia con la maglia del Besiktas Ciro Immobile è pronto a tornare in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante italiano avrebbe seriamente preso in considerazione la possibilità di tornare in Italia non solo in ottica Mondiale, a patto che la Nazionale si qualifichi, ma anche perché gli è stato proposto un biennale importante che gli permetterà di continuare a giocare ad alti livelli nei prossimi anni.

Ovviamente è ancora presto per la fumata bianca, anche perché c’è una concorrenza, sempre italiana, da battere, ma la sensazione è che possa trattarsi di una questione di giorni prima che si definisca il tutto con Immobile e il Besiktas.

Immobile torna in Serie A: lotterà per lo scudetto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ciro Immobile, in procinto di separarsi dal Besiktas dopo appena una stagione. Dal canto suo, però, l’attaccante italiano non ha mai nascosto la sua voglia di continuare in Turchia, ma nonostante dei numeri comunque importanti (19 gol in 41 partite) il club di Istanbul non è mai stato dello stesso avviso.

Deluso da questo trattamento Ciro Immobile si sarebbe cominciato a guardare intorno in vista della prossima stagione, mettendo ovviamente nel mirino, perché no, il Mondiale del 2026. Per riconquistare la Nazionale l’italiano è consapevole di dover tornare in Serie A, soluzione che non disdegnerebbe più di tanto anche a fronte dell’importante interesse che si sarebbe registrato proprio in questa giornata.

Stando ai colleghi di Fantacalcio, infatti, si starebbe facendo sempre più calda la pista Milan per Ciro Immobile. Alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, il Diavolo potrebbe seriamente pensare di riportare in Serie A proprio l’ex capitano della Lazio così da completare con esperienza il proprio reparto offensivo in vista di una stagione dove l’obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto.

Offerto un biennale ad Immobile

Il Milan pensa a Ciro Immobile per la prossima stagione, è questa la notizia di giornata. In uscita dal Besiktas, l’italiano potrebbe essere il profilo ideale da affiancare a Santiago Gimenez, anche per consentire al messicano di concludere il proprio percorso di crescita.

Secondo i colleghi di Fantacalcio, però, il Milan non sarebbe l’unica squadra che avrebbe mostrato interesse nei confronti di Immobile. Oltre ai rossoneri, infatti, anche la Fiorentina starebbe pensando all’ex capitano della Lazio, con la differenza che la società Viola, per anticipare i tempi, avrebbe anche proposto un biennale a Ciro Immobile non ricevendo per il momento alcuna risposta, complice l’interesse proprio del Milan. Staremo a vedere.