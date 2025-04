Serie A, riecco Ciro Immobile: affare a parametro zero

Ciro Immobile può davvero lasciare il Besiktas a fine stagione e tornare in Serie A a parametro zero: affare in via di definizione.

Immobile non ha perso il vizio del gol nemmeno in Turchia. Con la maglia del Besiktas ha realizzato finora 15 gol stagionali (più 3 assist) in 34 presenze con il club di Istanbul. Giovedì scorso è però arrivata la grande amarezza in Coppa di Turchia: il Besiktas è stato infatti eliminato dal Goztepe, con Immobile entrato in campo solo a pochi minuti dalla fine.

I bianconeri sono in lotta con il Samsunspor per provare a centrare almeno il terzo posto in Super Lig che aprirebbe le porte ai preliminari di Europa League. Tuttavia non è detto che il prossimo anno la squadra turca potrà ancora contare su Ciro Immobile come punta di diamante.

Il Besiktas non è mai riuscito a lottare per il campionato ma c’è anche dell’altro: la nostalgia dell’ex laziale per l’Italia e la Serie A sta diventando sempre più forte. Immobile ha un contratto con il club di Istanbul fino al 2026 ma dalle voci che arrivano dalla Turchia non è da escludere una rescissione a giugno per fare rientro proprio nel campionato italiano.

Riecco Immobile! Torna in Serie A, lo prendono a zero

Il 35enne si sente molto bene ed è convinto di poter ancora lottare per traguardi importanti. Se davvero riuscisse a liberarsi a parametro zero diventerebbe un’occasione per molte squadre di Serie A. Un club che sta già facendo sondaggi in tal senso è il Genoa: i rossoblu sono già ampiamente salvi e stanno programmando la prossima stagione per cercare di alzare l’asticella.

Il corteggiamento del Genoa stuzzica Immobile, che ha giocato con il Grifone nella stagione 2012/2013 mettendo a segno 5 reti: l’attaccante campano avrebbe quindi l’occasione di riscattare quel campionato poco prolifico in maglia rossoblu. Occhio però anche ad altri club italiani: l’ambizioso Como potrebbe farci più di un pensierino, mentre il Bologna di Italiano – in corsa per un posto nella prossima Champions – potrebbe accarezzare l’idea di avere in rosa un attaccante di grande esperienza come Immobile.

“Non è detto che poi dopo la Turchia io smetta, non è nelle mie intenzioni – ha detto l’ex Lazio in una recente intervista – Anzi sto lavorando per un gran finale anche da un’altra parte“. Chissà che nel futuro di Immobile non ci sia ancora l’Italia.