“Nessuno lo vuole”: occasione Xavi Simons in Serie A, accordo a 50MLN

Xavi Simons può diventare uno dei nomi più appetiti del calciomercato estivo: pronto un nuovo accordo in Serie A per l’esterno olandese?

Il talento del Lipsia è pronto a lasciare la Germania per vivere un’altra esperienza di altissimo livello ma ci sono delle situazioni ancora da definire che possono stravolgere il futuro. Il calciomercato può portare a grosse novità in tutti i top club che stanno cercando di migliorarsi per affrontare al meglio la nuova stagione iniziata ufficialmente oggi sulla carte e che è alle porte dal punto di vista degli impegni, tra ritiri e inizio delle competizioni.

Il futuro di Xavi Simons può riguardare da molto vicino anche i top club di Serie A che sono alla ricerca di un nuovo trequartista jolly che sappia fare la differenza a livelli molto alti.

Calciomercato, occasione Xavi Simons in Serie A: le ultime

Xavi Simons è uno dei migliori calciatori in circolazione e il suo nome inizia a diventare più importante per il calcio italiano. La situazione legata al suo futuro è incandescente ogni stagione, tra estate e inverno e ora può diventare un’occasione importante per il futuro.

L’olandese è al centro di numerose trattative che possono cambiare la sua carriera, visto che si parla di lui sempre in orbita big per le altre squadre che sono alla ricerca di un talento generazionale.

Secondo le ultime notizie di mercato, si sta aprendo una grande occasione che porta a Xavi Simons in Serie A.

Xavi Simons in Serie A? Si aprono delle possibilità

Il nome di Xavi Simons inizia a farsi sempre più importante nell’ottica dei cambiamenti che possono esserci in tutte le big nel giro di qualche settimana.

Secondo quanto riferisce la BILD, il Lipsia si trova ad affrontare una situazione difficile quest’estate con Xavi Simons . Dopo averlo acquisito a titolo definitivo nella sessione invernale di calciomercato per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, il club tedesco sperava di recuperare rapidamente l’investimento con una cessione sul mercato attuale. Tuttavia, le cose non stanno andando come previsto.

Il calciomercato, però, ha vie infinite e ora iniziano a esserci degli interessamenti importanti per Xavi Simons dalla Serie A: Napoli e Juventus si sono interessate al talento olandese.

Napoli e Juventus su Xavi Simons: il Lipsia vuole 70 milioni

L’idea del Lipisa è molto chiara: cedere Xavi Simons per 70 milioni di euro, in modo da guadagnarci una cifra consistente da andare a spendere poi nuovamente sul mercato per migliorare interamente la rosa.

Napoli e Juventus, oltre alle altre big europee che si sono interessate a lui, però, non intendono andare oltre i 50 milioni e pareggiare la stessa offerta con cui è stato acquistato.