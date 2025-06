La Juve lo scippa al Napoli con lo scambio: Antonio Conte è furibondo

La Juventus determinata a scippare il Napoli con uno scambio a sorpresa: l’operazione manda Antonio Conte su tutte le furie

Tra pochi giorni la Juventus farà il suo debutto al Mondiale per Club contro l’Al Ain, ma in campo non ci saranno volti nuovi dato che nella sessione speciale di mercato, i bianconeri hanno preferito non fare acquisti.

La Vecchia Signora ha deciso di recarsi negli States con la stessa squadra che ha chiuso il campionato, a cui si sono aggregati i giocatori rientrati dai prestiti come ad esempio Rugani e Kostic. Il mercato, per la Juventus, comincerà a luglio dopo il Mondiale per club e sono previsti sia cessioni che acquisti in ogni reparto, soprattutto in attacco e a centrocampo dove alcuni giocatori sono quasi sicuri di lasciare la squadra come Dusan Vlahovic o Douglas Luiz che hanno deluso molto nell’ultima stagione.

La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista di quella che sarà la vera sessione estiva di mercato ed in attacco sono stati sondati diversi profili, in ultimo quello di Viktor Gyokeres sul quale, però, c’è l’interesse di molte squadre, tra cui l’Arsenal ed il Manchester United. Restano in lizza per sostituire Vlahovic anche i nomi di Victor Osimhen, che ha detto no all’Al Hilal, e Santiago Castro del Bologna.

Sempre dal club felsineo, inoltre, la Juventus sta seguendo un giocatore che piace molto anche al Napoli di Antonio Conte, vale a dire Dan Ndoye e sarebbe intenzionata a scipparlo agli azzurri.

Juventus, piace Ndoye: i bianconeri tentano lo scippo al Napoli

Dan Ndoye è stato sicuramente uno dei migliori giocatori del Bologna e della stagione in generale appena conclusa. L’esterno d’attacco svizzero ha realizzato 8 gol e 4 assist con i rossoblu, contribuendo con una rete anche nella vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan. Il giocatore classe 2000 fa impazzire Conte che lo vorrebbe al Napoli, ma stando a quanto riportato da Giovanni Albanese la Juventus starebbe pensando di inserirsi nella corsa, provando a scipparlo agli azzurri e mettendo in piedi uno scambio.

Al Bologna, infatti, piace molto Fabio Miretti, autore di una stagione più che discreta al Genoa e la Juventus potrebbe approfittare per inserire il cartellino del centrocampista in un’ipotetica trattativa. Attraverso il proprio profilo X, però, Albanese ha sottolineato come allo stesso tempo arrivare a Ndoye non sarà facile per la Juventus, vista appunto la folta concorrenza, soprattutto quella del Napoli che in questo momento storico attrae di più.

Ndoye, inoltre, ha già strizzato l’occhio agli azzurri, sottolineando come gli faccia piacere che la squadra vincitrice dello scudetto lo stia seguendo. Al momento, il Napoli resta in vantaggio per Ndoye, ma l’inserimento della Juventus non ha fatto piacere a Conte che spera di poter avere al più presto lo svizzero all’ombra del Vesuvio per evitare la beffa.