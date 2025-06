Pisa: colpo sensazionale per la Serie A, lo prendono dal Napoli

Ultimissime notizie di calciomercato con il Pisa pronto a chiudere un grande colpo dal Napoli: ecco tutti i dettagli.

Il Pisa si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie A con l’obiettivo di raggiungere, quanto prima, la salvezza. Per farlo, la proprietà ha deciso di affidarsi ad un tecnico giovane ma allo stesso tempo esperto, visto che ha già guidato il Genoa nella massima serie del campionato italiano.

Alla fine, per sostituire Filippo Inzaghi, la dirigenza ha deciso di affidarsi ad un altro ex bomber come Alberto Gilardino che viaggia spedito verso la nomina come nuovo allenatore del Pisa.

Intanto, iniziano già ad uscire fuori le prime voci di mercato relativi ai prossimi acquisti del club nerazzurro che intende costruire un organico di tutto rispetto per provare a restare in Serie A.

Siamo alle fasi iniziali del calciomercato che si preannuncia davvero entusiasmante per alcune società che hanno già preparato il terreno per la prossima stagione.

Riguardo il Pisa, neo promosso in Serie A, la dirigenza è a lavoro per ufficializzare Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore. Inoltre, per l’attacco si valutano grandi nomi, alcuni anche del Napoli.

Calciomercato Pisa: colpo dal Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni raccolta dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, per la prossima stagione il Pisa valuta un grande nome per l’attacco.

Infatti, dopo aver sondato la disponibilità per Toni Sanabria del Torino, la società ha mosso dei passi concreti anche per prendere un altro giocatore di proprietà del Napoli, che è fuori dai piani tecnici di Antonio Conte.

Con l’arrivo in squadra di un altro vice Lukaku, che può essere Lucca o Nunez, la dirigenza è pronta a cedere Simeone che può restare in Italia e valutare l’offerta da parte del Pisa che è un’altra pretendente per l’argentino.

Sulle orme del padre, che ha giocato a Pisa dal 1990 al 1992, Giovanni è pronto ad accettare l’offerta del Pisa che vuole raggiungere la salvezza per la prossima stagione.

Simeone Pisa: nuovi aggiornamenti

La dirigenza, che nei prossimi giorni nominerà il nuovo allenatore, si sta già muovendo per il mercato in entrata con l’obiettivo di alzare l’asticella e prendere giocatori pronti per la massima serie del campionato italiano.

L’ambizione è quella di raggiungere la salvezza e confermarsi in Serie A anche in futuro. Per questo motivo, la società è alla ricerca di un bomber con la società pronta a portare a Pisa Simeone, che è pronto a valutare l’addio da Napoli.