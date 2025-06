Colpo Loftus-Cheek in Serie A, destinazione inimmaginabile

Il centrocampista inglese, dopo un anno difficile, potrebbe lasciare il Milan: sorpresa pazzesca in Serie A

La rivoluzione, in casa Milan, è solo agli inizi. Perché il club di Via Aldo Rossi dopo aver consegnato nelle sapienti mani di Massimiliano Allegri la squadra reduce da un’annata disastrosa, punta ora ad accontentare il tecnico di Livorno per quanto riguarda la costruzione della nuova squadra.

Un Milan offensivo ma che, rispetto all’ultimo anno, dovrà curare in maniera certosina la fase difensiva: d’altronde, un vero e proprio marchio di fabbrica per Allegri. E così si fanno strada diverse ipotesi, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Tijjani Reijnders ha già fatto le valigie per volare in Premier League: ad attenderlo, in vista dell’ormai imminente esordio nel Mondiale per Club, il Manchester City.

Una proposta da 55 milioni più bonus che potrebbero, al massimo, toccare quota 70: nulla da dire, un affare a cui in questo particolare momento storico e senza la qualificazione alla prossima Champions League, era impossibile dire no. Quello dell’olandese non sarà però l’unico sacrificio: c’è anche Ruben Loftus-Cheek tra i possibili partenti durante l’estate. Il nazionale inglese non rientra tra le priorità di Allegri: questo è già chiaro.

Una stagione, la sua ultima in rossonero, davvero disastrosa. Tanti infortuni, un’appendicite che ne ha rallentato il recupero e prestazioni quasi mai all’altezza di quanto visto negli anni scorsi. Lontana, lontanissima la mezzala capace di inserirsi con facilità nelle difese avversarie, tagliandole come un coltello nel burro.

Il giocatore che i tifosi rossoneri hanno apprezzato – e che Pioli fu capace come pochi di sfruttare appieno – sembra un lontano parente. E così Loftus-Cheek potrebbe decidere di cambiare aria: oltre all’ipotesi di un ritorno in Inghilterra, ce n’è un’altra davvero suggestiva che lo ‘manterrebbe’ in Serie A.

Colpo Loftus-Cheek: così resta in Serie A

Il 29enne londinese, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2027, guadagna ben 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, forse eccessiva se si pensa che il nazionale inglese potrebbe essere destinato a fare tanta panchina con Allegri.

Potrebbe essere Maurizio Sarri, uno dei grandi estimatori del centrocampista inglese, a potersi fare avanti per accogliere Loftus-Cheek da qui a qualche settimana. Secondo ‘Sky Sport’ il gioiello che Sarri ha già allenato al Chelsea sarebbe diventato l’obiettivo numero uno della Lazio. Con il ritorno al 4-3-3 è inevitabile che il tecnico campano richieda una mezzala brava ad inserirsi e a fare gol: da questo punto di vista, il milanista sarebbe la scelta ideale.

Anche a causa degli infortuni l’inglese nella stagione da poco conclusa ha collezionato 28 presenze con zero gol e 1 assist vincente, in appena 1384′. Il giocatore potrebbe dunque finire per lasciare il Milan, rimanendo in Serie A: la Lazio è pronta a fare sul serio.