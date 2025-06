Dalla Spagna confermano: “Ter Stegen giocherà in Serie A”

Arrivano nuove conferme sull’approdo di Ter Stegen in Serie A e direttamente dalla Spagna.

Il Barcellona avrebbe deciso di separarsi dal portiere dal momento che Szczesny ha convinto e in Catalogna è arrivato il sostituto che farà da portiere titolare per Hansi Flick.

Una decisione che il tecnico tedesco ha preso e che spinge, con addio a parametro zero in quella che sarà la rescissione contrattuale dello stesso estremo difensore della Germania che, in vista del Mondiale che si giocherà nel 2026, ha voglia di tornare titolare e sentirsi importante in un top club d’Europa. Per lui il futuro potrebbe essere in Serie A, stando a quelle che sono le conferme che arrivano dalla Spagna, direttamente da Fichajes.com.

Calciomercato Serie A: Ter Stegen in Italia, la destinazione

La destinazione italiana per Marc-Andrè Ter Stegen è legata alla possibilità di giocare in uno dei club di vertice che libera il suo posto tra i pali.

Con le decisioni legate ai mancati rinnovi e alla possibilità di cessione che si sta concretizzando, lo spazio per Ter-Stegen si aprirebbe con una nuova candidata in Serie A.

Dopo le voci che erano circolate sul possibile addio di Michele Di Gregorio, Ter Stegen sembrava indirizzato soltanto alla Juventus tra i rumors che riguardano il suo futuro in Italia. Adesso, l’occasione, arriverebbe per un altro club. Si tratta del Milan che, incerto del suo domani tra i pali, potrebbe puntare forte sull’esperto portiere tedesco che in un’operazione che ricorda De Gea, dopo un anno di inattività – per Ter Stegen è stato a causa dell’infortunio con i catalani -, pronto a rilanciarsi in Serie A.

Ter Stegen, ci sarà la rescissione contrattuale: colpo a zero in Serie A

Dalla Spagna hanno confermato che il tempo per Ter Stegen al Barcellona sarebbe finito. E tra le destinazioni più accreditate, c’è quella italiana in Serie A.

Il Milan si separerà da Mike Maignan, che è sempre più vicino all’approdo al Chelsea per circa 15-20 milioni, a causa di una situazione contrattuale che non permette al Milan di incassare cifre maggiori. Ma a quel punto, andando forte e con convinzione sul portiere tedesco, l’arrivo a zero potrebbe arrivare per l’uscita di Ter Stegen dal Barcellona, “scaricato” da Hansi Flick e con la sua voglia di giocare in un club che lotterà per i vertici di un top campionato europeo. Ne ha bisogno Ter Stegen che, a causa del Mondiale 2026, non vuole restare fuori per uno dei suoi ultimi Mondiali che giocherà con i tedeschi. Se non l’ultimo, appunto.