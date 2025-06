“È il nuovo CT dell’Italia”: annuncio di Buffon

Dopo un casting tutt’altro che semplice la Federazione ha finalmente deciso a chi affidare la panchina della Nazionale italiana.

Intervenuto nel post partita dell’U21, Gianluigi Buffon ha svelato il nome del sostituto di Luciano Spalletti, di colui il quale da Commissario Tecnico guiderà, si spera, l’Italia fino al prossimo Mondiale in programma nell’estate del 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Come anticipato, non è stata una scelta né semplice né tanto meno scontata, ma sicuramente è stata la più giusta, come dichiarato anche dallo stesso Buffon ai microfoni della RAI.

Svelato il nome del nuovo CT dell’Italia

Possiamo dire che manca solo l’ufficialità adesso, anche perché nelle scorse ore Gianluigi Buffon ha risolto ogni dubbio annunciando il nome del prossimo Commissario Tecnico dell’Italia. Non è stata assolutamente una scelta semplice, ma come dichiarato dal dirigente della Federazione è stata la più giusta che si potesse prendere.

Stiamo parlando comunque in un profilo di esperienza oramai internazionale che porterà sicuramente quell’identità, quella grinta e senso di appartenenza ai colori azzurri che nelle due precedenti gestioni, quella di Spalletti e prima ancora Mancini, è un po’ mancata. La speranza è che questa possa essere davvero la scelta giusta, anche perché l’Italia non si può permettere di restare per la terza edizione consecutiva fuori da un Mondiale. Il campo, come al solito, sarà il giudice universale, con gli Azzurri che si preparano ad una seconda parte di percorso verso il Nord America che si pronostica essere in salita, oltre che turbolento.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post partita dell’U21, Gianluigi Buffon ha annunciato che Gennaro Gattuso sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Una scelta studiata e per nulla casuale, fatta soprattutto per via del forte carattere di colui il quale prenderà il posto di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia.

Scelta fatta: obiettivo Mondiale

Gianluigi Buffon ha detto che l’Italia non poteva fare scelta migliore che Gennaro Gattuso per la panchina. Ovviamente il campo sarà il giudice supremo, nella speranza che i risultati da Commissario Tecnico siano migliori rispetto a quelli avuti da allenatore di club tra Milan, Napoli, Marsiglia e Valencia, fra le altre.

Ringhio è comunque consapevole di non aver accettato un incarico semplice, ma ad uno come lui piacciono le sfide, ed è per questo che un’opportunità del genere l’ha colta al volo senza valutarne pro e contro. Una volta insediatosi a Coverciano Gattuso dovrà subito mettersi al lavoro, anche perché c’è una seconda fase di qualificazioni al Mondiale da preparare e non sbagliare, anche perché l’Italia non può permettersi di restare fuori anche da quest’edizione per la terza volta consecutiva. Staremo a vedere.