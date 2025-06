Inter, ormai è finita: triplo addio e va via anche lui

L’Inter è intenzionata a cedere anche lui dopo aver salutato Correa: rivoluzione in casa nerazzurra, ormai è tutto finito

L’addio di Simone Inzaghi, che ha deciso di sposare la causa ed i soldi dell’Al Hilal, ha sancito la fine di un ciclo durato quattro anni per l’Inter che ora è chiamata ad iniziare un nuovo progetto.

A prendere il posto di Inzaghi è stato Cristian Chivu che ha accettato con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco la proposta nerazzurra. L’ex allenatore del Parma vuole ripagare con i risultati la fiducia che la società ripone in lui e si augura che dal mercato possano arrivare ulteriori rinforzi dopo Luiz Henrique. In casa nerazzurra c’è aria di cambiamento ed oltre che in entrata, ci sono anche alcuni giocatori in uscita.

Dopo l’addio di Arnautovic, il cui contratto non è stato rinnovato, e la cessione di Correa, finito in Brasile al Botafogo, l’Inter sta continuando a lavorare per cedere quei giocatori che non fanno più parte del progetto o ritenuti sacrificabili. Il prossimo giocatore candidato a lasciare i nerazzurri potrebbe essere Kristjan Asllani che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, avrebbe attirato l’interesse della Fiorentina.

Inter, anche Asllani verso la cessione: lo vuole la Fiorentina

Come l’Inter, anche la Fiorentina ha intenzione di rivoluzionare la rosa per dare a Stefano Pioli, suo prossimo allenatore, una rosa più adatta alle sue esigenze. Il club viola ha dovuto salutare già tre giocatori il cui periodo di prestito è scaduto, ovvero Adli, Folorunsho e Cataldi e sta ora cercando rinforzi. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur tramite il proprio profilo X, tra i profili che piacciono alla Viola ci sarebbe anche quello di Kristjan Asllani.

Il noto esperto di mercato ha fatto sapere come la Fiorentina voglia un nuovo regista e Asllani è l’ultimo nome che si è aggiunto alla lista. Già a gennaio, il giocatore albanese era sul punto di lasciare l’Inter, ma fu allora Inzaghi a bloccare la sua partenza in quanto voleva avere una rosa profonda per affrontare la seconda parte di stagione, ma ora le cose sono cambiate.

Il tecnico di Piacenza non guida più l’Inter ed i nerazzurri considerano Asllani sacrificabile. Nei prossimi giorni, la Fiorentina potrebbe avviare i primi contatti con l’Inter per impostare una trattativa per la quale, però, ci vorrà del tempo affinché possa decollare. Per cedere Asllani, l’Inter chiede almeno 14 milioni di euro, ma in fase di trattativa la Fiorentina cercherà di abbassare le richieste economiche dei nerazzurri.